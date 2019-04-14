Зальет дождями: синоптики уточнили прогноз погоды на 14 апреля

Украина

В воскресенье, 14 апреля, когда католики празднуют Пальмовое воскресенье, в Украине опять будет дождить, лишь в северных областях существенных осадков не ожидается.

На западе Украины температура существенно не изменится, а вот в центре страны, на юге и Левобережье похолодает. Так, Виннице, Черкассах и Сумах столбики термометра достигнут отметки в 8−10 градусов тепла, на юге — до 12−15 градусов, на востоке — до 14−17 градусов.

Ночью похолодает: до 1−3 градусов в Западных областях.

В понедельник, 15 апреля, дожди уйдут также из западных и восточных областей. Прохладно будет и днем (от 8−11 на севере, в центре и западе до 11−13 на юге) и ночью (1−3 на севере и западе, 7−9 в Крыму, а в Луганске вообще около нуля).

Подробнее о погоде читайте в статье «ФАКТОВ» «Грозы в апреле и морозы до конца мая: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшее время».

Напомним, ранее синоптики предупредили об ощутимых ночных заморозках в северных и западных регионах Украины.

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