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В Украине рассказали, что заставит Путина прекратить провокации в Керченском проливе
Ограничить произвол российских военных в Керченском проливе может только присутствие там международных наблюдателей, которые бы понимали реальную ситуацию, не поддаваясь на уловки российской пропаганды. Об этом во время чата в Главреде заявил бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Он напомнил, что без международного противовеса агрессивность Путина в регионе постоянно увеличивается, и объяснил, почему так происходит.
«Россия в данной ситуации напоминает Волка из басни Крылова про Волка и Ягненка. „Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать“… В этом — вся агрессивность российского государства, как говорилось в той же басне: „У сильного всегда бессильный виноват“. И со времен Крылова мало что изменилось», — констатировал генерал.
По мнению Романенко, Россия намеренно отказывается от присутствия наблюдателей в Керченском проливе, чтобы чувствовать себя на этой территории свободно. Что же касается заявлений о готовности допустить в акваторию исключительно представителей Франции и Германии, он объясняет такую готовность зависимостью Парижа и Берлина от Москвы.
«Но соглашается он (Путин. Ред.) только потому, что и Германия, и Франция весьма зависимы от России. Вспомните хотя бы о проекте Северный поток-2. Или вспомните Саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, где Путин именно с Меркель договорился, и не в последнюю очередь из-за нее был приостановлен ПДЧ для Украины и Грузии. А обернулось это войнами: сначала в Грузии, затем — в Украине. Так что все страны видят в Украине свой интерес, а не интерес Украины», — подытожил спикер.
Напомним, ранее во время чата в Главреде Романенко объяснил, почему Путин в ближайшее время не уйдет с Донбасса.
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