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Когда Путин уйдет с Донбасса: генерал озвучил прогноз
На данном этапе Владимир Путин не видит серьезных поводов уходить с Донбасса, поскольку достаточно уверенно себя там чувствует. Об этом бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко заявил во время чата на Главреде.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, почему автономия Донбасса по сценарию Путина-Медведчука является смертельно опасной для Украины.
В подтверждение своих слов он привел Керченский кризис, когда российские военные захватили 24 украинских моряков и три украинских судна, однако Россия за случивщееся фактически на была наказана.
«Запад ограничился лишь персональными санкциями против тех нескольких россиян, кто осуществлял захват», — напомнил генерал.
Тем не менее, подчеркнул Романенко, российский лидер все же ищет такой путь, который позволит ему уйти с Донбасса, сохранив лицо и оставив эти территории в таком виде, чтобы посредством них можно было осуществлять давление на Украину, если не управлять ею.
«Слить» или просто так уйти — это позиция слабого. А сейчас говорить о том, что Россия слаба, не приходится", — подытожил военный эксперт.
Напомним, ранее российский оппозиционный журналист Александр Сотник объяснил, почему переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заранее обречены на провал.
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