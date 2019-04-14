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- 12:44 Ртуть в наследство: в квартире умершего николаевца обнаружили 7 килограммов ядовитого металла
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Ртуть в наследство: в квартире умершего николаевца обнаружили 7 килограммов ядовитого металла
ЧП произошло в Николаеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Мира. Хозяин квартиры недавно умер, а его наследники пришли разобрать находящиеся в квартире вещи. Каково же было их удивление, когда среди хлама, которым были завалены комнаты, они обнаружили тяжелую закупоренную банку с жидким металлом, похожим на ртуть.
Как сообщает издание «Новости-N», об опасной находке люди сообщили в полицию и спасателям Прибывшие на место специалисты ГСЧС со всеми необходимыми мерами предосторожности увезли банку для утилизации. Как ртуть попала в эту квартиру — выясняется.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области задержали двоих мужчин, которые пытались перевезти через границу 12 килограммов ртути в грелке.
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