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Происшествия

Ртуть в наследство: в квартире умершего николаевца обнаружили 7 килограммов ядовитого металла

12:44 14 апреля 2019 377
ртуть
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

ЧП произошло в Николаеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Мира. Хозяин квартиры недавно умер, а его наследники пришли разобрать находящиеся в квартире вещи. Каково же было их удивление, когда среди хлама, которым были завалены комнаты, они обнаружили тяжелую закупоренную банку с жидким металлом, похожим на ртуть.

Как сообщает издание «Новости-N», об опасной находке люди сообщили в полицию и спасателям Прибывшие на место специалисты ГСЧС со всеми необходимыми мерами предосторожности увезли банку для утилизации. Как ртуть попала в эту квартиру — выясняется.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области задержали двоих мужчин, которые пытались перевезти через границу 12 килограммов ртути в грелке.

Также читайте о том, какие неотложные меры нужно принимать, если разбился ртутный градусник.

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