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Вагон и пассажиры в саже: в сети показали видео жутких условий в поезде Киев-Шостка
В сети появился очередной видеоролик из вагона в поезде сообщением Киев-Шостка, где все поверхности оказались покрыты сажей. Ранее один из пассажиров поезда Мариуполь — Львов обнаружили уголь даже в багажном отсеке под сидением.
По словам автора видео, пассажиры тоже «почернели».
О причинах инцидента ничего не известно, однако скорее всего, дело в некачественном угле, которым отапливали вагон.
Напомним, в Ивано-Франковской области из пассажирского поезда выпал мужчина. Местом ЧП стала станция возле села Коршев Коломыйского района. Пассажир поезда Коломыя — Ивано-Франковск погиб от полученных травм.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!