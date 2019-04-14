Происшествия

Вагон и пассажиры в саже: в сети показали видео жутких условий в поезде Киев-Шостка

В сети появился очередной видеоролик из вагона в поезде сообщением Киев-Шостка, где все поверхности оказались покрыты сажей. Ранее один из пассажиров поезда Мариуполь — Львов обнаружили уголь даже в багажном отсеке под сидением.

По словам автора видео, пассажиры тоже «почернели».

О причинах инцидента ничего не известно, однако скорее всего, дело в некачественном угле, которым отапливали вагон.

Напомним, в Ивано-Франковской области из пассажирского поезда выпал мужчина. Местом ЧП стала станция возле села Коршев Коломыйского района. Пассажир поезда Коломыя — Ивано-Франковск погиб от полученных травм.

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