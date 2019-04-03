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Происшествия

На Прикарпатье мужчина выпал из поезда и умер: детали ужасного происшествия

15:30 3 апреля 2019 67
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

Трагический инцидент на железной дороге случился в Ивано-Франковской области: из пассажирского поезда выпал мужчина. Местом ЧП стала станция возле села Коршев Коломыйского района. Пассажир поезда Коломыя — Ивано-Франковск погиб от полученных травм. Железнодорожники решили провести информкампанию в регионе для профилактики чрезвычайных происшествий на железной дороге.

Полиция расследует обстоятельства смерти 61-летнего пассажира. Пока что известно, что выпал мужчина из вагона в 21.26 2 апреля во время остановки поезда на станции. Пострадавший упал, ударился головой о бетонное возвышение на перроне и скончался на месте.

Как сообщает UA:Карпаты, окончательную версию о причинах трагедии должны озвучить судмедэксперты. Пока что проверка показала, что вины машиниста поезда и в целом железнодорожников в случившемся нет: все они добросовестно выполняли служебные обязанности.

По версии полиции, мужчину могли вытолкнуть из вагона спешившие выйти пассажиры. Также гражданин мог потерять сознание, упасть и смертельно травмироваться. Кроме того, есть версия, что гражданин был нетрезвым, а из вагона выпал по собственной неосторожности.

Напомним, в марте на железной дороге отметили всплеск несчастных случаев с гибелью людей. В ряде случаев к трагедии привело нетрезвое состояние пассажиров.

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