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На Прикарпатье мужчина выпал из поезда и умер: детали ужасного происшествия
Трагический инцидент на железной дороге случился в Ивано-Франковской области: из пассажирского поезда выпал мужчина. Местом ЧП стала станция возле села Коршев Коломыйского района. Пассажир поезда Коломыя — Ивано-Франковск погиб от полученных травм. Железнодорожники решили провести информкампанию в регионе для профилактики чрезвычайных происшествий на железной дороге.
Полиция расследует обстоятельства смерти 61-летнего пассажира. Пока что известно, что выпал мужчина из вагона в 21.26 2 апреля во время остановки поезда на станции. Пострадавший упал, ударился головой о бетонное возвышение на перроне и скончался на месте.
Как сообщает UA:Карпаты, окончательную версию о причинах трагедии должны озвучить судмедэксперты. Пока что проверка показала, что вины машиниста поезда и в целом железнодорожников в случившемся нет: все они добросовестно выполняли служебные обязанности.
По версии полиции, мужчину могли вытолкнуть из вагона спешившие выйти пассажиры. Также гражданин мог потерять сознание, упасть и смертельно травмироваться. Кроме того, есть версия, что гражданин был нетрезвым, а из вагона выпал по собственной неосторожности.
Напомним, в марте на железной дороге отметили всплеск несчастных случаев с гибелью людей. В ряде случаев к трагедии привело нетрезвое состояние пассажиров.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...