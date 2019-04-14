Жители Киева нашли необычный способ борьбы с шумными компаниями: сеть в недоумении (фото)

Общество

В сети появились фото из одного из двориков на Оболонской набережной, где местные жители решили бороться с пьяными компаниями под окнами необычным способом — измазав лавочки каким-то веществом, похожим на мазут.

На месте инцидента

Фото выложили в паблике Киев Оперативный. Пост набрал массу комментариев, в основном критического плана.

«То, кто это сделал — идиоты! Вечером понятно, что неприятно, но боритесь другими способами. Но днем, старики, дети, мамочки с колясками, да и просто кому нездоровится, куда присесть, где отдохнуть? Я считаю нужно найти, кто это сделал и наказать за порчу коомунальной собственности, назначить общественные работы и пусть отмывают и красит все, что испоганил!», — написал Andrew Sas.

«Это правильно, лавочки они ведь зачем? Чтобы на них никто, не дай Бог, не сидел. Ещё можно мосты взорвать, а то едут, понимаешь, с другого берега, спасу нет!», — иронизирует Михаил Ворон.

Тем не менее Shalkina Tatyana отметила, что лично ей жаль местных жителей, которые вынуждены слушать пьяный вой всю ночь.

«А измазать лавочки — это результат бездействия органов контролирующих общественный порядок», — объяснила мотивы жильцов дома она.

Напомним, в Киеве группа местных жителей наказала «героя парковки», пробив ему шину ножом. А известному шоумену за аналогичное прегрешение высыпали мусор на капот машины.

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