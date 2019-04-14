26.69 / 26.93 30.08 / 30.45
Киев: +8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Жители Киева нашли необычный способ борьбы с шумными компаниями: сеть в недоумении (фото)

13:17 14 апреля 2019 1176
Испорченная лавочка
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились фото из одного из двориков на Оболонской набережной, где местные жители решили бороться с пьяными компаниями под окнами необычным способом — измазав лавочки каким-то веществом, похожим на мазут.

На месте инцидента

Фото выложили в паблике Киев Оперативный. Пост набрал массу комментариев, в основном критического плана.

«То, кто это сделал — идиоты! Вечером понятно, что неприятно, но боритесь другими способами. Но днем, старики, дети, мамочки с колясками, да и просто кому нездоровится, куда присесть, где отдохнуть? Я считаю нужно найти, кто это сделал и наказать за порчу коомунальной собственности, назначить общественные работы и пусть отмывают и красит все, что испоганил!», — написал Andrew Sas.

«Это правильно, лавочки они ведь зачем? Чтобы на них никто, не дай Бог, не сидел. Ещё можно мосты взорвать, а то едут, понимаешь, с другого берега, спасу нет!», — иронизирует Михаил Ворон.

Тем не менее Shalkina Tatyana отметила, что лично ей жаль местных жителей, которые вынуждены слушать пьяный вой всю ночь.

«А измазать лавочки — это результат бездействия органов контролирующих общественный порядок», — объяснила мотивы жильцов дома она.

Напомним, в Киеве группа местных жителей наказала «героя парковки», пробив ему шину ножом. А известному шоумену за аналогичное прегрешение высыпали мусор на капот машины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины