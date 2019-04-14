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Под Одессой ребенок получил сильные ожоги от удара током на крыше ж/д цистерны
Сильные ожоги в результате удара электротоком на крыше железнодорожной цистерны получил ребенок.
Как сообщили в региональном главке ГСЧС, сообщение о жутком ЧП в селе Корсунцы Лиманского района поступило дежурному «103» во второй половине дня 13 апреля. Несовершеннолетнего обнаружили на железнодорожной цистерне, находившейся на станции «Восточная» Одесского филиала «Укрзалізниці».
«Ребенка, получившего ожоги различной степени тяжести от поражения электрическим током, сняли с цистерны и передали работникам скорой медицинской помощи», — сообщили в главке.
Потерпевший госпитализирован в Одесскую городскую клиническую больницу № 10. Его состояние медики оценивают как сложное.
Как сообщали «ФАКТЫ», в январе в реанимации Одесской городской клинической больницы скончался 20-летний парень, госпитализированный с ожогами 70% поверхности тела. Серьезные травмы он получил в результате удара электротоком высокого напряжения на крыше грузового железнодорожного состава.
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