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Где смотреть онлайн «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
Во вторник, 16 апреля, на каталонском «Камп Ноу» (к слову, самом вместительном стадионе в Европе, способном принять 99 354 зрителя) местная «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед» проведут ответную встречу ¼ финала Лиги чемпионов.
Между двумя встречами в рамках Лиги чемпионов команды провели поединки в национальных чемпионатах. «Манчестер Юнайтед» дома минимально обыграл «Вест Хэм» — 2:1 (оба мяча у «манкунианцев» забил с пенальти Поль Погба), благодаря чему поднялся на пятое место в турнирной таблице. А вот «Барселона» после победы в Манчестере (1:0) не смогла на выезде обыграть скромную «Уэску» — 0:0. Впрочем, потеря очков не отразилась на турнирном положении каталонцев — они продолжают уверенно лидировать, опережая идущего вторым «Атлетико» на 9 очков.
В прямом эфире испано-английскую дуэль 16 апреля, начиная с 22:00, покажет телеканал «Футбол 1». А еще раньше, в 21:15, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят последние новости о предстоящем матче, а после финального свистка подведут итоги поединков игрового дня (16 апреля также состоится встреча «Ювентус» — «Аякс»: прямая телетрансляция в 22:00 на канале «Футбол 2»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» заплатила за успех на «Олд Траффорд» разбитым носом Месси.
Фото Getty Images
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