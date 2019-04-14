«Барселона» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 16 апреля, на легендарном стадионе «Камп Ноу» пройдет ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и английским «Манчестер Юнайтед», которые восемь раз владели почетным трофеем (пять раз — каталонцы и трижды — англичане). Напомним, что в первом матче «Барселона» на выезде одержала минимальную победу — 1:0 (Шоу, 12, автогол). Начало матча — в 22:00. Отметим, что выход в полуфинал турнира УЕФА оценивает в 12 млн евро призовых.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию ответного поединка, за которым вы сможете следить в этой новости.

Судьи из Германии

Работать на матче в Каталонии УЕФА доверил немецкому рефери 43-летнему Феликсу Брыху, в повседневной жизни занимающийся адвокатской деятельностью.

В прежние годы этот служитель Фемиды, работающий на матчах под эгидой ФИФА с 2007-го и в 2017-м признанный лучшим арбитром мира, неоднократно работал на поединках с участием «Барсы» и «МЮ». Каталонцы пять раз пересекались с Брыхом, и лишь однажды уступили (с «Челси» — 0:1 в 2012-м, «Миланом» — 1:1 в 2013-м, «Атлетико» — 1:1 в 2014-м, «Манчестер Сити» — 2:1 в 2015-м и вновь «Атлетико» — 2:1 в 2016-м), а вот англичане ни разу не проиграли в шести матчах под присмотром немца (с «Марселем» — 0:0 в 2011-м, «Оцелулом» — 2:0 в 2011-м, «Брагой» — 3:1 в 2012-м, «Реалом» — 1:1 в 2013-м, «Андерлехтом» — 1:1 в 2017-м и «Янг Бойз» — 1:1 в 2018-м).

* Немец Феликс Брых с наградой лучшему арбитру мира 2017 года

Команды Вальверде и Сульшера в своих чемпионатах

Между двумя поединками в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов команды провели матчи в национальных чемпионатах.

«Барселона» неожиданно потеряла очки в Уэске в матче с одноименным клубом. Игравшие без Месси и Суареса каталонцы, владевшие подавляющим преимуществом, так и не смогли распечатать ворота соперника — 0:0. Впрочем, потеря очков не отразилась на турнирном положении каталонцев — они продолжают уверенно лидировать, опережая идущего вторым «Атлетико» на 9 очков.

А вот «манкунианцы» дома с минимальным преимуществом одолели дома «Вест Хэм» — 2:1 (Погба, 19, 80, оба — с пенальти — Андерсон, 49). Благодаря этой победе подопечные Оле-Гуннара Сульшера поднялись на пятое место в турнирной таблице — правда, «Арсенал», отстающий на одно очко, имеет одну игру в запасе.

Состав «Барсы» дороже на 384 млн евро

Авторитетный портал transfermarkt. de оценивает общую стоимость футболистов «Барселоны» на 384 млн евро дороже, чем игроков «Манчестер Юнайтед» (1,18 млрд евро против 796,0 млн).

Самые дорогие исполнители испанской команды — аргентинец Лионель Месси (160 млн евро), француз Усман Дембеле (120 млн), бразилец Филиппе Коутиньо (100 млн), немец Марк-Андре тер Штеген (80 млн) и испанец Серхио Бускетс (75 млн).

Что же касается «Манчестер Юнайтед», то дороже всех в составе манкунианцев стоят француз Поль Погба (90 млн евро), бельгиец Ромелу Лукаку (85 млн), англичанин Маркус Рашфорд (80 млн), испанец Давид де Хеа (70 млн) и француз Антони Марсьяль (60 млн).

Стадион «Камп Ноу»

С момента своего открытия в 1957 году стадион принадлежал каталонскому футбольному клубу и вначале был назван Estadi del FC Barcelona (Стадион ФК «Барселона»), тем не менее уже тогда его называли «Камп Ноу». Официально своё нынешнее название он получил в 2000 году после игры против заклятых соперников из «Реала».

Вместимость «Камп Ноу» составляет 99 354 зрителя — это самый большой по вместимости стадион не только в Испании, но и во всей Европе. Стадион является 12-м по вместимости зрителей стадионом мира и вторым в списке арен, предназначенных только для футбола, уступая по этому показателю только мексиканскому стадиону «Ацтека».

«Камп Ноу» принимал матчи чемпионата Европы (в 1964-м) и мира (в 1982-м), а также матчи футбольного турнира Олимпиады-1992, включая финал. Неоднократно на поле проводились и финалы крупнейших еврокубковых турниров — два финала Лиги чемпионов («Милан» — «Стяуа» — 4:0 в 1989-м и знаменитый поединок «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» — 2:1 в 1999-м), два финала Кубка обладателей Кубков («Рейнджерс» — «Динамо» Москва — 3:2 в 1972-м и «Барселона» — «Стандард» — 2:1 в 1982-м) и один финал Кубка УЕФА («Сарагоса» — «Валенсия» — 2:1 в 1964-м).

* Завораживающий «Камп Ноу»

Матч на ТВ

Поединок «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 16 апреля, начиная с 22:00, покажет в прямом эфире телеканал «Футбол 1». Перед стартовым свистком (начиная с 21:15) эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят последние новости о предстоящем матче, а после финального свистка подведут итоги поединков игрового дня (16 апреля сыграют также «Ювентус» и «Аякс»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть ответный матч четвертьфинальной стадии «Барселона» — «Манчестер Юнайтед».

Фото Getty Images

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