Возможен снег: синоптик дала прогноз погоды на начало новой недели

Украина

В Украину идут заморозки. Они охватят почти все Правобережье, кроме южной части. Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«Уже ближайшей ночью заморозки ожидаются в большинстве областей Правобережья Украины, кроме южной части. На Левобережье небо прикроет дождевыми облаками и поэтому температура воздуха удержится от „минусов“», — написала она.

По словам синоптика, там, где дожди днем будет +10 +14 градусов, а где сухо — +6 +11 градусов.

«В Киеве завтра без осадков, однако холодно, ночью около нуля, местами заморозки 0−3 градуса, завтра днем +6 +8 градусов», — прогнозирует Диденко.

16 апреля осадки распространятся на всю Украину, а на западе страны не исключено выпадение мокрого снега.

Как писали «ФАКТЫ», ранее синоптики прогнозировали в Украине теплый апрель, во время которого температура будет достигать 30 градусов тепла.

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