Крутое пике: в Николаеве ловили «летающего» кота (фото, видео)

Происшествия

Днем 14 апреля в Корабельном районе Николаева женщина вызвала по «101» спасателей — на высоченный тополь забрался ее кот, и не мог (или не хотел) спускаться вниз. Животное «покорило» высоту свыше двадцати метров и сидело на ветке.

На вызов прибыли спасатели ГПСЧ № 5 с автолестницей. До самого кота пожарному добраться было невозможно — ветка, на которой сидел Барсик, была слишком тонкой, чтобы на нее стать или упереться о нее.

Поэтому мужчина стал раскачивать дерево, чтобы кот слетел вниз, где спасатели растянули плотную ткань для поимки беглеца. Трясти ветки пришлось продолжительное время.

К операции подключились неравнодушные местные жители, которые для страховки растянули еще одно полотно. В итоге кот слетел вниз, благополучно приземлился на ткань и сбежал за ближайший угол дома. За ним умчалась и его хозяйка.

Видео спасения кота выложила в сеть пользователь Анастасия Кот.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве из окна многоэтажки на головы прохожим выкинули кресло.

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