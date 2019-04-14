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Крутое пике: в Николаеве ловили «летающего» кота (фото, видео)
Днем 14 апреля в Корабельном районе Николаева женщина вызвала по «101» спасателей — на высоченный тополь забрался ее кот, и не мог (или не хотел) спускаться вниз. Животное «покорило» высоту свыше двадцати метров и сидело на ветке.
На вызов прибыли спасатели ГПСЧ № 5 с автолестницей. До самого кота пожарному добраться было невозможно — ветка, на которой сидел Барсик, была слишком тонкой, чтобы на нее стать или упереться о нее.
Поэтому мужчина стал раскачивать дерево, чтобы кот слетел вниз, где спасатели растянули плотную ткань для поимки беглеца. Трясти ветки пришлось продолжительное время.
К операции подключились неравнодушные местные жители, которые для страховки растянули еще одно полотно. В итоге кот слетел вниз, благополучно приземлился на ткань и сбежал за ближайший угол дома. За ним умчалась и его хозяйка.
Видео спасения кота выложила в сеть пользователь Анастасия Кот.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве из окна многоэтажки на головы прохожим выкинули кресло.
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