Происшествия

Уничтожен купол: под Харьковом вспыхнул пожар в храме (фото, видео)

В Харьковской области в Люботине вечером 14 апреля загорелась одна из церквей. Огонь охватил помещение площадью 120 квадратных метров. На месте происшествия работают шесть подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информации о пострадавших у спасателей нет. Что могло стать причиной пожара, также не сообщается, передает MediaPort.

Храм в Люботине расположен вблизи железной дороги. Его построили в честь св. Николая Чудотворца и он принадлежит Харьковской епархии Русской православной церкви в Украине.

Как писали «ФАКТЫ», в январе произошел пожар на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве. Тогда горела часть исторического здания, где расположены реставрационные мастерские. Пожарным тогда удалось оперативно потушить огонь.

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