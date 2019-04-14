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Уничтожен купол: под Харьковом вспыхнул пожар в храме (фото, видео)
В Харьковской области в Люботине вечером 14 апреля загорелась одна из церквей. Огонь охватил помещение площадью 120 квадратных метров. На месте происшествия работают шесть подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Информации о пострадавших у спасателей нет. Что могло стать причиной пожара, также не сообщается, передает MediaPort.
Храм в Люботине расположен вблизи железной дороги. Его построили в честь св. Николая Чудотворца и он принадлежит Харьковской епархии Русской православной церкви в Украине.
Как писали «ФАКТЫ», в январе произошел пожар на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве. Тогда горела часть исторического здания, где расположены реставрационные мастерские. Пожарным тогда удалось оперативно потушить огонь.
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