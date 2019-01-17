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Подозреваемого в поджоге здания Киево-Печерской лавры отправили под арест
В Киеве суд взял под стражу подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской Лавры. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал его на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 153 тысячи гривен.
Пожар в одной из построек Києво-Печерской лавры спровоцировал 24-летний мужчина без постоянного места жительства.
Арестованный поджигатель
Установлено, что огонь возник в одной из комнат на втором этаже, после чего распространился на крышу. В результате было повреждено около 400 квадратных метров помещения.
Поджигателя задержали 15 января, ему сообщили о подозрении. По словам главы полиции Киева Андрея Крищенко, в полиции он сообщил, что находясь в состоянии опьянения, поджег матрасы, которые были в здании. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Отдельно в полиции заявили, что религиозных мотивов в действиях поджителя не было.
Напомним, 16 января в правительственном квартале загорелось нежилое здание. Жертв удалось избежать.
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