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В Ужгороде расцвели сакуры: появились впечатляющие фото
В Ужгороде расцвели сакуры. Засаженные японской вишней улицы Довженко и Ракоци превратились в цветущую аллею, привлекая большое количество туристов. Как ожидается, цветение продлится еще около недели, пишет LB.ua.
Отметим, что японскую сакуру завезли в Ужгород еще в начале 20 века, а в XXI веке период ее цветения в апреле стал одной из достопримечательностей города.
Как писали «ФАКТЫ», в январе в Мукачево расцвела сакура. Из-за аномального цветения ее в народе уже прозвали бешеной. Поскольку дерево находится в самом центре Мукачево, к нему часто приходят фотографироваться туристы. Сейчас оно известно на всю Украину. В Мукачево также есть целая аллея сакур.
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