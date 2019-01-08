В Украине посреди зимы расцвела сакура: впечатляющие фото

Украина

В Мукачево снова расцвела сакура. Из-за аномального цветения ее в народе уже прозвали бешеной. Сейчас в Закарпатье установилась холодная погода и в настоящее время в городе над Латорицей восемь градусов ниже нуля.

Поскольку дерево находится в самом центре Мукачево, к нему часто приходят фотографироваться туристы. Сейчас оно известно на всю Украину, пишет zakarpatpost.net.

Как писали «ФАКТЫ», в Мукачево есть целая аллея сакур. Туристы со всей Украины регулярно съезжаются, чтобы посмотреть на их цветение. Аллея содержит более двух с половиной сотен сакур. Длина аллеи — 1371 метр. Однажды «Укрзалізниця» увеличила предложение мест в направлении Ужгорода, чтобы дать возможность всем желающим добраться в область во время цветения сакуры.

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