Шоу-бизнес

Телезвезда и светская львица Хлое Кардашьян отметила первый день рождения своей дочери Тру. В числе гостей были ее старшие сестры Кортни и Ким Кардашьян с их детьми. Младшие сестры — Кендалл и Кайли Дженнер — отсутствовали: обе в это время веселились на музыкальном фестивале Coachella.

Хлое также пригласила на вечеринку и отца именинницы — своего бывшего бойфренда Тристана Томпсона, которого недавно бросила из-за его измены. Баскетболист Томпсон завел интрижку с Джордин Вудс — лучшей подругой Кайли Дженнер, младшей сестры Хлое. Кардашьян и Томпсон уже два месяца не общаются. Однако Хлое говорит, что, несмотря ни на что, не хочет вычеркивать Тристана из жизни их ребенка.

Вечеринку 34-летняя Хлое устроила с размахом. Тут были машины по изготовлению сладкой ваты и запуску мыльных пузырей, наряженные единорогами пони, масса воздушных шаров и прочих украшений. Хлое и Тру были одеты в похожие голубые наряды.

При этом годовалая девочка осталась без подарков от гостей. Как пишет издание Metro, все полученные ею презенты мать пожертвовала детской больнице в Лос-Анджелесе. Впрочем, надо думать, что девочка вряд ли испытывает в чем-либо недостаток.

Тристан. Хлое и Тру

Хлое с Тру и Ким Кардашьян с младшей дочкой Чикаго

Ранее «ФАКТЫ» писали. что Кардашьян-Дженнер заподозрили в фотошопе: подмечены странные детали.

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