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Украина

Бабченко пожизненно запретили писать посты в Facebook

10:28 15 апреля 2019 4313
Аркадий Бабченко
Инф. «ФАКТОВ»

Известному журналисту Аркадию Бабченко, которому администрация Facebook несколько раз блокировала его основной и запасной аккаунты, запретили пожизненно писать посты в этой социальной сети.

Об этом он рассказал в программе «PRIME:Бабченко» на телеканале ATR. «Меня в очередной раз забанили в Facebook. На основном аккаунте я в бане сижу уже месяц. Потом меня банили за пост про Юлию Тимошенко на моей запасной странице, потом меня банили за пост про Владимира Зеленского, потом мне еще сносили аккаунты. И вот, пару дней назад Facebook лишил меня права писать на мою страницу теперь уже пожизненно», — сказал журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», запасной аккаунт Аркадия Бабченко заблокировали за пост о кандидате в президенты Владимире Зеленском: «Пока вся страна плакала — ты ржал».

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