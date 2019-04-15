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- 10:28 Бабченко пожизненно запретили писать посты в Facebook
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Бабченко пожизненно запретили писать посты в Facebook
Известному журналисту Аркадию Бабченко, которому администрация Facebook несколько раз блокировала его основной и запасной аккаунты, запретили пожизненно писать посты в этой социальной сети.
Об этом он рассказал в программе «PRIME:Бабченко» на телеканале ATR. «Меня в очередной раз забанили в Facebook. На основном аккаунте я в бане сижу уже месяц. Потом меня банили за пост про Юлию Тимошенко на моей запасной странице, потом меня банили за пост про Владимира Зеленского, потом мне еще сносили аккаунты. И вот, пару дней назад Facebook лишил меня права писать на мою страницу теперь уже пожизненно», — сказал журналист.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», запасной аккаунт Аркадия Бабченко заблокировали за пост о кандидате в президенты Владимире Зеленском: «Пока вся страна плакала — ты ржал».
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