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Украина

Facebook дважды наказал Бабченко из-за Зеленского

11:49 29 марта 2019 198
Аркадий Бабченко
Инф. «ФАКТОВ»

Журналиста Аркадия Бабченко дважды забанили на Facebook из-за одного и того же поста, в котором он резко высказался по поводу президентских амбиций шоумена Владимира Зеленского.

Об этом сообщает журналист и друг Бабченко Айдер Муждабаев. «Аркадий Бабченко написал мне через Ватсапп (тут все забанено): „Был сегодня на утреннем эфире на „НВ“ у Паши Новикова. Перед эфиром посмотрели- запасной аккаунт разбанили. „Приносим извинения, публикация соответствует, мы её восстановили, извните-простите“. Приезжаю с эфира. Х*р! Опять забанили! Тот же самый текст про Зеленского! Снова удалили. В общем, я был разбанен час, пока шел эфир. На**ли слушателей, получается…“ Ну, за нерушимый союз Путина с Цукербергом! На Украину — вместе», — написал Айдер Муждабаев на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Аркадий Бабченко сообщал, что пост о Владимире Зеленском, который он разместил в Facebook на запасном аккаунте, провисел в социальных сетях несколько часов, затем был удален, а его страничка — забанена. Основной аккаунт Бабченко был забанен за пост про Юлию Тимошенко.

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