Слезы Монатика и откровения Тины Кароль: самые яркие моменты полуфинала «Голосу країни»

Шоу-бизнес

В воскресенье, 14 апреля, на канале «1+1» состоялся решающий полуфинал «Голосу країни-9», по результатам которого зрители определили имена сильнейших народных талантов. Уже на следующей неделе они будут бороться за победу в проекте.

В полуфинале поклонников шоу ожидали новые яркие постановки участников, которые им подготовили звездные тренеры — Тина Кароль, Потап, Дима Монатик и Дан Балан. Во время одного из двух своих номеров вокалисты выходили на сцену со своими наставниками.

Тренеры по-прежнему могли голосовать за участников, оценивая их выступления в процентном соотношении, но не 50 на 50. Затем в проценты переводились зрительские голоса и суммировались с решением тренеров.

Полуфинал открыло выступление дуэта «Время и Стекло».

— Сегодня будет решающее сражение, — сказал Юрий Горбунов, и первой в него вступила Оксана Муха из команды Дана Балана.

— У меня всегда было ощущение, что я — один в поле воин, — сказала Оксана Муха. — Но теперь меня все поддерживают.

Оксана исполнила песню «Два кольори» Квитки Цисык, которую в детстве ей пели бабушка и мама.

— Прекрасное начало этого вечера, — Тина была тронута исполнением. — Вы, Оксана, очень чувствительная натура. И это слышно, когда поете.

— Какая же ты настоящая! — сказал Дан. — Спасибо, что через тебя я узнаю тайны украинской души.

Следующим в команде Балана с хитом «Seven nation army» на сцену «Голоса» вышел Рафи Хейтам, приехавший на проект из Омана.

— Это была классная адаптация, — оценил его выступление Потап. — Очень сильно и мощно. Ты всех обвел вокруг пальца.

По правилам полуфинала второй номер команды — песня с тренером. Оксана, Рафи и Балан спели «Hold on love» — хит самого Дана. На сцене был настоящий огонь, который стал «изюминкой» выступления.

— Это трио зажгло зал в прямом и переносном смысле, — сказала ведущая Катя Осадчая и продолжила. — В нашем зале есть особенный гость — Даня. Ему 8 лет, но он настоящий герой — он поборол онкологию. Какая у тебя мечта, Даня?

— Увидеть и спеть вместе с Тиной Кароль, — сказал мальчик.

В дуэте со звездой Даня спел «Україна — це ми». Во время исполнения Тина Кароль не выдержала и расплакалась. Слова песни подхватил весь зал.

Перед оглашением результатов голосования для участников команды Балана на сцене «Голоса» выступила супер-финалистка пятого сезона проекта TAYANNA с песней «Як плакала вона».

— Каждый раз выступать на этой сцене — сплошное удовольствие, — сказала артистка. — Желаю всем участникам кайфовать и наслаждаться своим выступлением.

— У каждого из вас есть своя сила, — сказал Дан участникам, оглашая свой результат. — Вы оба очень разные, и именно поэтому мне сложно вас оценить. Но, 51% я отдаю Оксане, а 49% - Рафи.

Зрители отдали Оксане Мухе 90% голосов, и она прошла в финал.

— Я хотел сказать спасибо Украине, «Голосу», Дану, и аудитории, — сказал, прощаясь, Рафи. — Это большая честь выступать вместе с Баланом. Я ценю этот огромный опыт, который дал мне проект. Вначале я боялся, что меня не примут, но все произошло наоборот.

Следующей на сцену «Голоса» вышла команда Потапа. Открывала выступление Карина Арсентьева с песней Уитни Хьюстон «I have nothing». Кстати, она прошла на проект с песней этой же исполнительницы.

— Я в шоке, — сказала Карина перед выступлением. — До сих пор не могу поверить, что на «Голосе». Я очень благодарна Потапу, что выбрал меня. Этот проект полностью меня поменял — я была замкнутая и закрытая. Мне помогала только музыка. Теперь же я стала более открытой и уверенной в себе.

— Я удивлен вашим выступлением, — прокомментировал Монатик. — Я вспомнил день, когда вы только пришли — были испуганны, а сегодня звучали уверенно.

— Это был капец! — не скрывала эмоций Тина. — Что там — браво!

— Я помню день, когда ты не цепанула меня, — признался Дан.

— Ты раскрывалась на протяжении проекта, как молодой помидорчик, — сказал Потап.

Виктория Ягич вышла на сцену с украинской балладой «Цвіте терен».

— Ты — вокальная мама на проекте, — сказала Тина, потрясенная выступлением Виктории. — Знаю, что всех участников готова принять в своем доме. Я тоже к тебе хочу. Твой голос — это танк и уникум! Мне интересно — кто-то так еще поет на планете?! Ты должна популяризировать нашу страну. Люблю тебя!

— Я очень доволен твоим выступлением! — сказал Потап. — Ты была сама собой.

Общим номером Потапа и участниц его команды стало исполнение саундтрека к фильму «Скажене весілля».

— Как я счастлива, что попала к Потапу, — призналась Виктория. — Мне хотелось бы принести ему победу.

— Моя команда — культовая! — уверенно сказал Потап.

— Мы поставим на уши всю Украину, — предварила выступление Карина.

Зажигательный хит заставил танцевать всех тренеров «Голоса».

— Украина, танцуем вместе! — кричал Потап.

— Вот это сумасшедшее трио, — поддержала его Катя Осадчая.

— Голосуйте за девушек, они настоящие украиночки, — призывал зрителей Потап.

— Это было крутое трио, — сказала Тина.

— А я почувствовал себя на украинской свадьбе, — признался Дан.

Среди зрителей проекта была и популярная ведущая канала «1+1» Алла Мазур.

— Вы все для меня уже победители и настоящие голоса Украины, — сказала Алла Мазур, обращаясь к участникам. — Я болею за всех!

Перед объявлением результатов зрительского голосования на сцену «Голоса» вышла выпускница третьего сезона проекта, воспитанница тренера Святослава Вакарчука Кристина Соловий. Хит «Fortepiano» вызвал шквал аплодисментов.

— Мы с вами настоящая команда, — сказал Потап, который должен был определиться со своим выбором между Викторией и Кариной. — Я горжусь вами!

51% Потап отдал Карине, 49% - Виктории. Зрители оценили выступление Карины на 60%, и она прошла в финал. Виктория Ягич покинула проект.

— Спасибо всем, кто за меня голосовал, но этот проект — трамплин, — сказала Виктория. — Это не конец, а только начало!

Следующей в бой вступила команда Димы Монатика. Полуфинал открыла Виктория Олейник с легендарной песней «Соколята», которую посвятила своим родителям.

— «Голос» сделал меня сильной духом, — призналась Виктория.

Душевное исполнение Виктории до слез растрогало Диму Монатика.

— «Сини мої, візьміть мої вітрила…» — пела Виктория, а Монатик «умывался» слезами. После исполнения тренер вышел на сцену и обнял участницу.

— Ты такая разная была на этом проекте, — сказала Тина Кароль. — Это так хорошо, что «Голос» может открывать артистов. Дима, спасибо за вдохновение!

— Вика разорвала мне душу, — признался Монатик. — Я и на репетициях не мог себя сдержать. Это мужская песня, но ты спела ее очень по-женски. Это послание для всех отцов и детей — как бы далеко вы ни были, любите друг друга.

— Эту песню я исполнила от чистого сердца, — призналась «ФАКТАМ» Виктория Олейник. — Я посвятила ее родителям. Маме, которая меня всегда поддерживает и отцу, который работает за границей и которого очень часто мне не хватает. Сегодня пела моя душа. Из меня вышло все, что я хотела сказать зрителям. В любом случае, кто бы ни прошел дальше из участников команды Монатика, я хочу, чтобы Дима, как тренер, стал победителем!

Часовщик из Одессы Андрей Карпов признался, что «Голос» изменил его жизнь и судьбу. Андрей вышел на сцену с саксофоном, исполнив песню «Still got the blues».

— Ты для меня романтик, — признался Дан Балан.

— Мне очень понравилось выступление Андрея, — сказала Тина. — На прошлом эфире это не было так пронзительно. Вы пели так, словно сами написали песню, — такое случается крайне редко.

— У вас был колоссальный рывок вперед, — признал его тренер Дима Монатик. — В нашей команде очень дружественная атмосфера. Есть конкуренция, но она мотивирующая.

— Я пытался передать по максимуму эмоции, которые пережил сам исполнитель хита — Гэри Мур, — рассказал «ФАКТАМ» после выступления Андрей Карпов. — Переслушивал ее днями и ночами, пытаясь «примерить» на себя. Мне кажется, все удалось и эмоции совпали. Переживания на проекте уже остались позади. Мы спели легендарные хиты, выступили с Димой — что может быть лучше!

Трио команды Монатика исполнило мировой хит «Uptown funk» в оригинальной обработке.

— Мой тренер — это легенда! — сказал Андрей, перед выходом на сцену.

— Благодаря его энергии мне хочется работать, — сказала Виктория. — Мы хотим принести ему победу.

Под выступление трио танцевали все тренеры.

— Я благодарен всем зрителям за поддержку, — сказал Монатик. — Моя команда очень старалась подарить правильное настроение. Отдайте свой голос от души, от сердца.

Перед оглашением результатов голосования команде Монатика на сцену «Голоса» вышла звезда интернета, рэперша ALYONA ALYONA с хитом «Залишаю свій дім».

— Спасибо вам любовь к своему делу, — сказал Монатик, обращаясь к своей команде. — Андрей показал себя настоящим музыкантом. Вика сегодня проникла мне в душу. 51% отдам Виктории, а Андрею — 49.

Зрители отдали Андрею — 45% голосов, Виктории — 55%. Виктория Олейник стала финалисткой. Андрей Карпов покинул проект.

— Спасибо всем, кто работает над проектом, вы дали нам возможность раскрыть себя, — сказал, прощаясь, Андрей. — Это очень крутое шоу! Я благодарен Диме за то, что он верил в меня с самого начала. Надеюсь, когда-нибудь смогу с ним поработать.

Закрывала полуфинал команда Тины Кароль. Первым вышел на сцену «Голоса» Дэвид Аксельрод. Он исполнил песню знаменитого музыканта, своего тестя Николая Мозгового «Минає день».

— Я хочу, чтобы люди перестали говорить, что я занимаю чье-то место, — сказал Дэвид. — Если я здесь сижу, значит, оно мое, значит, я его заслужил. Петь песню легендарного человека, да и еще, когда его дочь — твоя жена, это настоящий вызов, для меня — самый большой в этом проекте.

— Не бойтесь отдаваться своим чувствам, — сказала Тина Кароль, после впечатляющего выступления. — Так сегодня сделала я. Это был космос! Это была вершина — эмоциональная и вокальная.

Андрей Хайат вступил в сражение с хитом «Плакала» популярной группы «KAZKA».

— Да ты волшебник, как разогрел публику! — не сдержался Дан Балан, после яркого номера Хайата. — Я тоже когда-то хотел сделать эту песню на каком-то из этапов, но рад, что не сделал. Ведь «Плакала» идеально подходит именно тебе.

— Какой номер, уровень, аранжировка! — восхитился Потап. — Ты точно станешь лицом молодой украинской музыки.

— Я хотела подогнать эту популярную песню под Хайата, — сказала Тина. — Но боялась, что могут возникнуть трудности. Все вышло очень хорошо. Теперь я вижу, как этот закомплексованный мальчик из маленького города превратился в уверенного парня.

На сцене «Голоса» выступил Назар Ильчишин — участник, не прошедший «слепое прослушивание». Но Тина дала ему слово на отборе, что поможет пробиться на сцену, и сдержала обещание.

Во время выступления со своей командой с песней «Diamonds», Тина Кароль примеряла на себя эпатажный образ, спародировав Рианну.

— Тина, ты как пятый элемент! — воскликнул Юрий Горбунов. — Тебе очень идет! Так и оставайся в этом образе!

Озвучивая свой результат, Тина призналась, что ей очень сложно.

— Тут есть профессионал и не профессионал, — сказала певица. — Ум и умение, искренность, но не умение. Это сложный выбор. Но я должна быть прямой, открытой, как и мой образ. Поэтому я отдаю 51% Хайату, а 49% - Дэвиду.

Зрители отдали 68% своих голосов Хайату и 32% - Аксельроду. В финал прошел Андрей Хайат.

— Хочу передать привет дочке и жене, они — это мое самое большое вдохновение, — сказал, прощаясь, Дэвид. — Не бойтесь пробовать и начинать с самого начала.

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