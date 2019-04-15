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KHAYAT отодвинул Дэвида Аксельрода: определились финалисты «Голосу країни»
Стали известны имена финалистов девятого сезона вокального шоу «Голос країни». В суперфинале за главный приз будут соревноваться четыре участника. В полуфинале боролись по два участника от каждого тренера. В результате голосования телезрителей и оценок наставников в финал прошел только один.
В команде Тины Кароль борьбу за победу продолжит яркий участник Андрей Хайат (KHAYAT). Он покорил публику тем, как перепел хит KAZKA «Плакала», отодвинув ДэвидаАксельрода, исполнившего хит Николая Мзгового «Минає день, минає ніч». Вместе с тренером Тиной Кароль, которая удивила кардинальной сменой образа, участники исполнили песню Рианны Diamonds.
Также в финал вышла подопечная Дана Балана Оксана Муха. В команде Потапа больше повезло Карине Арсентьевой, а Дмитрий Монатик поведет в финал Викторию Олейник.
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