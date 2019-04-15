Лучше захриплю или слова забуду, чем под фонограмму, — Пугачева о юбилейном концерте (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева 15 апреля отмечает свой 70-летний юбилей. В день рождения Примадонна принимает поздравления в кругу самых родных, не устраивая пышных торжеств. Все силы она приберегла на 17 апреля — день ее грандиозного шоу «Алла Пугачева. P. S. » в московском «Крокус Сити». Это первый сольный концерт Аллы Борисовны за последние десять лет.

Его детали держались в строжайшем секрете. Тем временем в СМИ возникали разные слухи и периодически вспыхивали скандалы. Первый из них связан с финансированием дорогостоящего шоу. Пугачеву обвинили в участии в коррупционных схемах и денежных махинациях. Финансированием концерта занималось государственное предприятие «Вертолеты России», которое выделило 40 миллионов рублей. Такой размах не пришелся по душе некоторым государственным чиновникам Госдумы РФ, заявившим об «отмывании» бюджетных денег и возможном огромном «откате» Пугачевой спонсорам. Чиновники даже предложили прокуратуре проверить спонсорскую помощь.

Председатель российского Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов подозревает, что выделенные 40 миллионов могут быть частью масштабной коррупционной схемы. Не остался в стороне от скандала и «эксперт по всем вопросам» певец и музыкант Юрий Лоза. Он предположил, что виновница торжества вернет часть денег, но не в бюджет, а в карман своим покровителям, поспособствовавшим выделению такой крупной суммы.

Возмутился и известный музыкальный критик, некогда самый пылкий фанат Аллы Пугачевой, Сергей Соседов. Он подчеркнул, что «тратить государственные деньги, когда в таком положении находятся люди военного завода, — преступно», и это не «Вертолеты России» должны спонсировать Примадонну, а наоборот".

Также его возмутила высокая стоимость билетов. Ведь за то, чтобы насладиться шоу в первых рядах, нужно выложить сумму, эквивалентную 40 тысячам гривен. Но и при такой высокой стоимости билеты разошлись в первые же недели продаж. По мнению Соседова, «народная певица совсем отдалилась от народа и далека от реалий, как на самом деле живут люди». Он буквально обрушился на Примадонну с критикой, назвав юбилейный концерт глупой затеей, а поход на шоу — пустой тратой денег. Он считает, что Пугачева не имеет права называться певицей, потому что перестала полноценно выступать на сцене уже много лет назад и не живет реальной жизнью простого народа.

«Там будут богатые люди: банкиры, элита, театральная богема. Но ее последний нормальный живой концерт был 20 лет назад, — заявил Сергей Соседов. — У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы. Я призываю не ходить на ее концерт. Мне стыдно было бы выходить с песнями типа «Поживи в моей шкуре». А мне хочется сказать: «А ты поживи в нашей шкуре, людей, которые каждый день идут на работу в 8 утра, едут в переполненном метро, по 9 часов пашут за копейки. Ты, которая живет в роскоши и богатстве, и забыла, когда ездила в метро, была в магазине. В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего».

Эти обвинения, как и слухи о потере голоса, мудрая Пугачева оставила без внимания. На постоянные обвинения в том, что она давно не умеет петь Алла Борисовна ответила живым исполнением своих песен на празднике в честь прихода весны. Ее муж Максим Галкин опубликовал в соцсетях видео, подтверждающее, что Алла Борисовна бодра, полна сил и прекрасно поет, хотя и не так, как 20 лет назад.

Но «доброжелатели», раскопавшие детали подготовки к шоу, распространили информацию, якобы певица не собирается петь вживую, а записала фонограмму и активно репетирует с балетом.

И вот тут суеверная Алла Борисовна, которая не любит афишировать события, решила приоткрыть карты, пустив на репетицию журналиста Артура Гаспаряна и рассказав ему то, что держала в секрете даже от самых близких.

Она откровенно призналась, что стареет и от этого никуда не деться. Но и молодиться Пугачева не пытается. Говорит, что похудела исключительно из-за забот о здоровье, которое ей еще ой как понадобится — не для сцены, а для воспитания пятилетних близнецов Гарика и Лизы. Модные же образы звезды на светских мероприятиях — это ее суть, утверждает Гаспарян.

Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри

«Алла никогда не была банальной, даже ненавистники не возразят. И молода она в свои 70, хоть и стареет, тоже не банально. Стоишь рядом, смотришь в озорные глаза, дотрагиваешься до нее, чмокаешь в щечку и ощущаешь кожей, энергетически — нет, не молодуху, конечно, а роскошную женщину, зрелого, мудрого человека, каким она, впрочем, была всегда, человека и женщину вне времени и возраста. Образ, внешний вид, аура абсолютно соответствуют этому „вне“ — настолько невероятно, бесподобно и, главное, органично. Без сучка и задоринки, как бы ни хотелось к чему-нибудь придраться…» — говорит Артур Гаспарян. Пугачева призналась, что на самом деле даже не помышляла возвращаться на сцену, устраивать шоу из своего юбилея.

«Я же вообще не люблю все это, — сказала Алла Борисовна. — Как юбилеи или похороны, одно и то же, с утра до вечера, везде, изо всех дыр. Неуютно себя в этом чувствую. И не хотела никакого юбилея, просила ничего не делать. Нет, все равно за свое!.. А изначально у меня была совсем другая идея. Моя главная мотивация, что дети (Лиза и Гарри) первый раз придут на концерт и будут смотреть. Вот о чем я думала! Им же со всех сторон говорят, что их мама — великая певица, а певицу-то они еще не видели. Вживую, по-настоящему. Только старые записи. Но я не хочу оставаться в их памяти только в записях — как певица, о которой им лишь говорили. Вот и решила просто снять концерт на юбилей, без зрителей, для телевидения и своих детей. Посадить их в зале, и пусть смотрят. Взяли зал — только для съемок, на пять дней, чтобы без спешки переснять что-то, если понадобится. Ага! Пересняли… Когда начали готовиться, в Кремле удивлялись, что я людей на концерт не зову: „А как же зал будет пустой? Может, настоящий концерт сделаем?“ „Сделаем“, — ответила я машинально, потому что была вся в мыслях, на эмоциях. Ну, я же концерт и делала. Настоящий. А какой он еще? Если я петь собиралась. И забыла про этот разговор совсем. Даже не поняла тогда толком, о чем меня спросили. А потом мне звонят: суета у нас, говорят, с билетами. „С какими билетами?“ — спрашиваю я. „Как?! — отвечают, — так мы весь ваш концерт уже продали!“ — „Куда продали? Кому продали?“ — я вообще не поняла, что происходит. Так меня и сосватали на мой собственный концерт… И куда уже было деваться?!»

Подготовка к шоу началась за несколько месяцев. Пугачева сняла ангар, где ежедневно репетировала с музыкантами и хореографами. «Подтянула» своего давнего коллегу — музыканта Юрия Погибу, с которым работала еще в «Рецитале», объездив с гастролями весь Советский Союз и не только.

Петь и танцевать с балетом под руководством хореографа Егора Дружинина Пугачевой действительно нелегко. Ей пришлось пойти на жертвы, чтобы решить проблему со здоровьем и тем самым вернуть звучание своему роскошному голосу. Пугачева призналась, что после долгих мытарств по разным клиникам израильские медики выявили причину ее бед и провели операцию.

— Пищевод был не в порядке, а он же связан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы. Пришлось делать операцию. Вроде поправили, теперь надо поддерживать. Здоровье надо беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация — дети. Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!" — рассказала Алла Борисовна, которая теперь вынуждена придерживаться строгой диеты. Певица заверила, что даже мысли не допускала о фонограмме.

«Кто-то передал кому-то информацию, что я все песни записала. И началось. Мол, весь концерт под фонограмму. Я действительно записала песни, причем „левой ногой“, чтобы репетировать, чтобы музыканты могли послушать, знать, какой темпоритм… Картина какая-то должна же быть… Я не студийная певица. Мне сперва песни на концертах надо обкатать, а потом уже альбом выпускать, а не наоборот… С удовольствием, может быть, и отдала бы фонограммы для концерта, чтобы пощадить себя. Но, во-первых, я не попадаю никогда в фонограмму, а во-вторых, совершенно другая энергетика. Лучше я захриплю, лучше слова забуду, чем вот это стерилизованное все выдавать… Впрочем, к мифам о себе мне не привыкать…» — философски заметила певица, о которой чего только ни говорили и во времена ее звездного пика, и сейчас.

В последнее время в СМИ появляются скандальные подробности о личной жизни Пугачевой, ее любовниках, мужьях, абортах… Банальный поход в клинику по самым пустяковым поводам оборачивается слухами о смертельных болезнях. Так, недавно молнией разнеслась новость, что Алле Борисовне сделали срочную операцию на сердце. Небылицы опроверг Максим Галкин, но волну сплетен это не остановило — здоровье его звездной супруги остается одной из главных тем для обсуждений.

Примадонна с дочерью Кристиной

«У меня вертиго началось, то есть головокружение — нелады с вестибулярным аппаратом. Фигня такая: встаешь — и падаешь. Кружится голова, — откровенно рассказала Алла Борисовна. — Поэтому и на самолетах не летаю. А началось у меня это в Юрмале. Сперва думала, пройдет. Не прошло. А у Лаймы как раз были какие-то американские врачи. Они пришли, крутили меня, вертели, назвали причину, из-за которой все кружится: хрусталик какой-то неправильно вращается, самопроизвольно. Они говорят: у вас есть только один специалист по этой теме, Мельников в Москве. Я кричу: быстро билеты на самолет! Это был мой первый полет за много лет. Нашла, дозвонилась, пошла. Поставил на ноги. Упражнения, специальные очки, исследования… Радостная, я загуляла, поехали с детьми в Италию. Ложусь спать — на правом боку могу, на левом — нет. Кружится голова все равно. И куда я из этой Италии поеду? Давай молиться. Говорю: „Господи, за что же мне такое? Сделай что-нибудь, это же невозможно так! И как я теперь буду?“ Уже и концерт собралась отменять. Поднимаюсь по лесенке в свою комнату, а там фрамуга в окне закрытая — нажимаешь на нее, и она открывается. Думаю: душно как-то, открыть надо. Нажимаю, а она хлоп — и прямо по голове. Аж в глазах потемнело. Решила: ну ладно, вот и помолилась… И что ты думаешь? Прошло все! Тьфу-тьфу…»

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как звезды поздравляют Аллу Пугачеву с юбилеем. Одними из первых свои пожелания Примадонне высказали Николай Басков, семья модельера Валентина Юдашкина, Анита Цой, Татьяна Навка, Дмитрий и Елена Маликовы.

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