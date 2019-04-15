В Украину идут заморозки: синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Украина

В Украину идут заморозки. Ночью 15 и 16 апреля в западных областях ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов мороза. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«15 апреля в западных, в Житомирской и Киевской областях сильные заморозки в воздухе от 0° до -3°», — говорится в сообщении.

Из-за этого синоптики объявили II уровень опасности — оранжевый.

«В Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы от 0° до -5° (I уровень опасности, желтый)», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что ночью 16 апреля в западных областях сильные заморозки в воздухе от 0° до -5°, синоптики также объявили II уровень опасности — оранжевый.

Как писали «ФАКТЫ», заморозки охватят почти все Правобережье, кроме южной части. На Левобережье небо прикроет дождевыми облаками, и поэтому температура воздуха удержится от «минусов».

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