- 12:53 В Киеве ищут мужчину, убившего покупателя "Сильпо" одним ударом: полиция показала фото
- 12:48 В херсонской маршрутке вода во время дождя лилась прямо на пассажиров
- 12:39 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 12:33 "Поприветствовали оккупантов": в сети появилось видео ликвидации боевиков на Донбассе
- 12:25 Слезы Монатика и откровения Тины Кароль: самые яркие моменты полуфинала «Голосу країни»
- 12:21 Анита Луценко вернулась в новый сезон шоу «Зважені та щасливі»
- 12:20 В акваторию Черного моря вошел эсминец США Ross
- 12:11 Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 12:09 Лучше захриплю или слова забуду, чем под фонограмму, — Пугачева о юбилейном концерте
- 12:08 Суперпес: собака спасла из-под колес автомобиля своего друга
В акваторию Черного моря вошел эсминец США Ross (фото, видео)
С начала 2019 года в акваторию Черного моря вошел уже четвертый корабль ВМС США — ракетный эсминец USS Ross. Ранее сообщалось, что корабли НАТО пришвартовались у причала Одесского морского вокзала — фрегат «Торонто» Королевских ВМС Канады и фрегат ВМС Испании «Санта Мария» принимали участие в учениях совместно с кораблями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Как пишет Yörük Işık из Bosphorus Observer, эсминец 6 флота США проводит уже восьмое патрулирование, «демонстрирует поддержку и проводит совместные тренировки» с союзниками.
Video: The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer, Rota based USS Ross DDG 71 transited Bosphorus & entered the Black Sea. pic.twitter.com/zjhNkFCAbb— Yörük Işık (@YorukIsik) 14 апреля 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тбилиси генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе заявил, что НАТО усиливает свое военное присутствие в Черном море в ответ на активную милитаризацию этого региона Россией после незаконной аннексии Крыма.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..