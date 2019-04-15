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Мир

В акваторию Черного моря вошел эсминец США Ross (фото, видео)

12:20 15 апреля 2019 200
Эсминец США Ross
Инф. «ФАКТОВ»

С начала 2019 года в акваторию Черного моря вошел уже четвертый корабль ВМС США — ракетный эсминец USS Ross. Ранее сообщалось, что корабли НАТО пришвартовались у причала Одесского морского вокзала — фрегат «Торонто» Королевских ВМС Канады и фрегат ВМС Испании «Санта Мария» принимали участие в учениях совместно с кораблями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Как пишет Yörük Işık из Bosphorus Observer, эсминец 6 флота США проводит уже восьмое патрулирование, «демонстрирует поддержку и проводит совместные тренировки» с союзниками.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тбилиси генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе заявил, что НАТО усиливает свое военное присутствие в Черном море в ответ на активную милитаризацию этого региона Россией после незаконной аннексии Крыма.


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