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Украина

Корабли НАТО в Одессе: в сети выложили яркие фото

10:28 3 апреля 2019 583
Корабли НАТО в Одессе
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали фото кораблей НАТО, пришвартовавшихся у причала Одесского морского вокзала. Фрегат «Торонто» Королевских ВМС Канады и фрегат ВМС Испании «Санта Мария» примут участие в учениях совместно с кораблями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, данные корабли несут патрулирование в Средиземном море в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО «SNMG2». Сообщается, что в Черноморский регион «Торонто» и «Санта Мария» вошли в составе отряда кораблей под командованием флагмана — фрегата ВМС Нидерландов «Еверстен», а также турецкого фрегата «Гелиболу», которые в эти дни будут гостить в других портах стран Причерноморья.

Целью учений в акватории Черного моря является улучшение взаимодействия украинских кораблей с кораблями НАТО и государств-партнеров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 3−4 апреля в Вашингтоне министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудят пакет военных мер по гарантированию безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив и Азовское море.

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