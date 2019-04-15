Украина

В Киеве возникли проблемы с мобильным оператором "Киевстар": что происходит

В понедельник, 15 апреля, жители столицы, которые пользуются услугами оператора мобильной связи «Киевстар» столкнулись некоторыми трудностями. В частности, с невозможностью дозвониться до другого абонента.

Как сообщили «ФАКТАМ» в компании, в «Киевстаре» действительно наблюдаются проблемы со связью. «Мы сейчас работаем над устранением этой неполадки. Приносим свои извинения за временные неудобства», — отметили в компании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ро данным сайта howmuch, Украина попала в пятерку стран, гражданам которой доступ в глобальную сеть через мобильных операторов обходится дешевле всего. По данным исследования, в среднем украинцы платят за гигабайт сотового трафика 0,51 доллара. То есть примерно 13,5 гривен.

Эксклюзивный материал о том, как мобильные операторы самостоятельно подключали абонентов к не заказываемым ими сервисам читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Дурят нашего брата: Lifecell и „Киевстар“ тайком подключали украинцев к платным услугам».

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