Политика

Лукашенко сделал важное заявление о "реанимации" переговоров в Минске по Донбассу

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который недавно сделал резкий выпад в сторону своего союзника — России, на днях заявил, что готов содействовать в усилении минского процесса и урегулировании конфликта на Донбассе, если лидеры России и Украины смогут договориться.

Как сообщает агенство «БелТА», глава Беларуси недавно обсуждал эти вопросы на встрече со спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.

По словам Лукашенко, если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси, то он готов «исполнить эту роль».

При этом, бацька заявил, что не намерен навязываться в миротворцы.

«Ведь мы знаем, как только я начинаю что-то говорить об Украине, об меня начинают ноги вытирать то в России, то в Украине. Кому-то что-то не нравится. Поэтому и сказал: вы, господа, договаривайтесь, увидите нас в этой договоренности — мы постараемся исполнить ту роль, которая будет нам отведена. Цель одна — мир и стабильность в районе Донбасса и Луганска и на всей Украине», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, конфликт в Украине до сих пор оказывает опасное влияние на Беларусь.

«Мы все делали и делаем для того, чтобы там был мир, потому что гибнут старики, женщины, дети, те, кто не успел сбежать оттуда и там остался (а может, и убежать некуда), — они прежде всего гибнут. И это не чужие нам люди. Война идет буквально за нашим забором. Поэтому я согласился на эту трехстороннюю контактную группу, и мы сейчас всячески стараемся поддерживать ее работу и обеспечивать функционирование», — заявил Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси старается в последнее время немного изменить вектор развития своей страны и пытается дистанцироваться от Кремля. Между тем Лукашенко готов поддержать Россию против Украины, если официальный Киев решит разместить на территории страны ракеты средней и меньшей дальности.

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