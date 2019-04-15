Общество

Настоящая плесень: в сети показали фото жуткой находки в украинском йогурте

В украинском йогурте торговой марки «Дольче» покупательница обнаружила плесень. Фото в Instagram Stories опубликовала мама двоих детей Саша Пустовит.

«Плесень», — подпись под фото. На снимке видно, что в маленькой баночке на стенках находится зеленая плесень.

Пользователи соцсети прокомментировали фото:

«Эти продукты разве можно давать детям»; «Ужас!»; «Новый вариант йогурта с «благородной плесенью».

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото «сыросодержащего» продукта, которым торгуют в магазинах на оккупированном Донбассе. Что-то, отдаленно напоминающее по форме плавленый сырок, было сплошь покрыто толстым слоем зеленой плесени.

Жители оккупированного Донбасса постоянно жалуются на просроченные товары, которые завозят в местные магазины, в основном, из России. Плесень и черви находят в конфетах, йогуртах, сырах, колбасе.

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