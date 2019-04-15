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Настоящая плесень: в сети показали фото жуткой находки в украинском йогурте
В украинском йогурте торговой марки «Дольче» покупательница обнаружила плесень. Фото в Instagram Stories опубликовала мама двоих детей Саша Пустовит.
«Плесень», — подпись под фото. На снимке видно, что в маленькой баночке на стенках находится зеленая плесень.
Пользователи соцсети прокомментировали фото:
«Эти продукты разве можно давать детям»; «Ужас!»; «Новый вариант йогурта с «благородной плесенью».
Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото «сыросодержащего» продукта, которым торгуют в магазинах на оккупированном Донбассе. Что-то, отдаленно напоминающее по форме плавленый сырок, было сплошь покрыто толстым слоем зеленой плесени.
Жители оккупированного Донбасса постоянно жалуются на просроченные товары, которые завозят в местные магазины, в основном, из России. Плесень и черви находят в конфетах, йогуртах, сырах, колбасе.
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