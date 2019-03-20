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Украина

Дорблю по-русски: в сети показали жуткое фото сыра, который продают в Донецке

10:33 20 марта 2019   514
Испорченный сыр
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали впечатляющее фото «сыросодержащего» продукта, которым торгуют в магазинах на оккупированном Донбассе. Что-то, отдаленно напоминающее по форме плавленый сырок, было сплошь покрыто толстым слоем зеленой плесени. Ранее в сети выложили фото, сделанное в магазине Хрустального (бывший Красный Луч), что на оккупированных территориях. Там разместили объявление о продаже дефицитной муки по одному пакету в день в одни руки.

Фото в своем Twitter выложил блогер, живущий на оккупированных территориях и пишущий под ником «Фашик Донецкий».

Интернет-пользователи живо отозвались на выложенное фото едкими комментариями:

«Так то ж ДОРБЛЮ по-рассейски! (сыр Дор Блю производят на основе молока коровы с применением благородной плесени, придумали его в Германии)».
«Видимо, вариант с плесенью… благородной».
«Раз бактерии его поели, сыр хороший!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появились фото из супермаркета «Амстор» в оккупированном боевиками Донецке. На фото видны абсолютно пустые, но чистые полки.

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