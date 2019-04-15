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Грабители жестоко избили мужчину прямо на улице: жуткое видео из Винницы
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент избиения в Виннице мужчины двумя неизвестными. ЧП произошло на площади перед зданием железнодорожного вокзала. Ранее в Киеве на остановке четверо молодых людей избили выпившего пассажира троллейбуса.
Об этом сообщает «Ситуационный центр». Сообщается, что двое молодчиков избили потерпевшего и украли у него сумку и мобильный телефон. Один из нападавших был задержан и доставлен в полицию. На видеозаписи видно, что на площади были люди, но в драку они не вмешивались.
Видео с 1:25
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Каменское Днепропетровской области четверо полицейских, прибывших на вызов по поводу бытового конфликта, были избиты неадекватным мужчиной, который бросился на правоохранителей с молотком.
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