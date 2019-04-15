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Народная любимица Alyona Alyona и Alina Pash выпустили провокационный клип «Падло» (видео)
Народная любимица Alyona Alyona, которая в предыдущей остросоциальной песне «Обіцянки» жестко раскритиковала политиков, представила новую работу. На этот раз дуэтную. С хип-хоп исполнительницей Alina Pash выпустила клип на совместную песню «Падло», которая вошла в дебютный альбом Alyona Alyona «Пушка».
В ролике речь идет о том, что в 2049 году в патриархальном Чернобыдлограде вдруг начинают пропадать мужчины. В то же время в городе основывают тайное движение бестии-хранительницы. В их темных подвалах тяжело работают похищенные мужчины. Они должны помочь бестиям получить магический дар «птицы судьбы». Та, кто получит этот дар, станет Избранной. И только ей будет суждено получить безграничную женскую волю, чтобы сделать мир лучше.
Режиссером видео стал французский клипмейкер Натан Дейзи, известный также как Jaw — хаус-вокалист мирового класса из парижского хаус-трио DOP. Натан говорит, что работа над «Падло» стала для него словно путешествием во времени.
«Это один из тех образов, которые я вижу, когда представляю наше будущее. Что-то вроде страшной сказки, в которой есть нечто, что мы обязательно должны понять для себя», — поделился Дейзи.
Для Аlyona Аlyona это пока первый опыт сложных постановочных съемок. Алена и Алина сыграли в клипе бестий, смотрительниц за работой похищенных ими мужчин. Как утверждают создатели работы, в ней много мистики и тайных смыслов, которые заложены в костюмы героинь, реквизит.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что группа «Антитела» выпустили эмоциональный клип Hello.
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