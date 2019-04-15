Выбившуюся из сил собаку нашли в открытом море за 217 километров от берега (фото, видео)

Мир

Рабочие с плавучей буровой платформы, установленной в Сиамском заливе в 217 километрах от берега, случайно заметили в море собаку, которая плыла из последних сил. Если бы волны были немного повыше, пса могли бы не увидеть. Рабочие подозвали животное и оно забралось на металлическую решетку внизу платформы. Оттуда его вытащили с помощью тросов, напоили и накормили. У собаки был сильно обезвожен организм и она была в депрессии. Спасители дали ей кличку Бунрод — «Выжившая».

Каким образом собака оказалась в море осталось загадкой. Как пишет издание Daily Mail, спустя два дня Бунрод передали на проходящий мимо нефтяной танкер, экипаж которого доставил хвостатую путешественницу в ветеринарную клинику города Сонгкхла в Таиланде. Морские приключения не причинили серьезного вреда ее здоровью. Спасший Бунрод рабочий Хон Витисак говорит, что готов забрать ее к себе, если не отыщется хозяин.





Ранее «ФАКТЫ» писали. что собака спасла из-под колес автомобиля своего друга.

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