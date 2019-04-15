Влад Яма стал жертвой автоворов в Одессе (видео)

Происшествия

В центре Одессы с автомобиля известного 36-летнего танцора и шоумена Влада Ямы злоумышленники сняли зеркала. О том, как это произошло, Яма сообщил в Instagram.

«Друзья, мне часто предлагали помощь в Одессе, вот сейчас можно. Сегодня в 3:10 ночи на Успенской, 55, с машины сняли зеркала. Большая просьба вернуть. Или вернуть умельцев, лучше без рук», — написал Яма.

Он также выложил непродолжительное видео, на котором запечатлена его иномарка со снятыми с нее зеркалами.

Буквально неделю назад звездный хореограф Влад Яма радостно сообщил, что отправился в отпуск. Он с женой Лилианой и сыном Лионом улетели в Дубай. Отпуск закончился, и теперь Влад Яма пребывает в Одессе, которая на этот раз оставила далеко не самые радужные впечатления.

В комментариях поклонники выразили сочувствие любимцу публики и отметили, что в Одессе такие случаи, увы, не редкость.

Между тем, как стало известно «ФАКТАМ», злоумышленники оставили на лобовом стекле авто записку с номером телефона, чтобы вернуть похищенные зеркала за деньги.

Для справки Владислав Яма — украинский танцор, входил в состав жюри телевизионных проектов «Танцюють всі», «Україна має талант», «Танці з зірками», «Модель XL», «Ліга смеху».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об инциденте, произошедшем с известной российской телеведущей Лерой Кудрявцевой в Лондоне. На площади у Букингемского дворца воры вытащили из сумки Леры кошелек, где были все наличные деньги и банковские карты.

«ФАКТЫ» также писали о том, что Злата Огневич во время отпуска в Таиланде лишилась любимых очков. А певицу MARUV недавно обокрали в аэропорту «Борисполь».

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