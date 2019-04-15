Ани Лорак в латексе заинтриговала новым клипом (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица, гастролирующая в России с шоу «Дива» и получающая там награды, Ани Лорак анонсировала выход нового клипа «Я тебя ждала». Артистка опубликовала в Instagram отрывок видео, в котором она в черном латексном боди позирует в свете софитов и со слезами на глазах поет о драматичной любви: «я тебя ждала, мы не попрощались…».

Стоит отметить, 40-летняя звезда демонстрирует шикарную фигуру и пышный бюст. Ранее Лорак признавалась, что иногда любит побаловать себя пастой, но это не отражается на ее формах.

Поклонники Ани Лорак живо отреагировали на анонс новой песни и клипа, предположив, что в этой работе певица расскажет о своих личных душевных переживаниях. В комментариях они отмечают, что песня получилась очень чувственной.

«Этот взгляд в душу просто, уверена, будет что-то нереальное», «Драматическая песня из личной жизни Ани, которая пережила много», «Ого, какие потрясающие образы! С каждым днём всё больше и больше жду вторник! Строки этой песни уже засели в голове! Ждём и любим», «Как чувственно, до слез», «Скорей бы уже увидеть клип и послушать песню кажется, будет до дрожи, до мурашек», — пишут под видео.

Клип «Я тебя ждала» обещает представить уже 16 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Евгения Власова вернулась в шоу-бизнес с чувственной песней «Відчуття».

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