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На Буковине двое подростков изнасиловали младшеклассника
Полиция расследует ЧП в школе в Черновицкой области. В Сторожинецком районе двое 11-классников изнасиловали малолетнего ученика.
В материалах следствия случившееся описано как «противоправные действия сексуального характера в отношении малолетнего». С пострадавшим школьником работают психологи. Семья вечером 14 апреля подала заявление в полицию, будут назначены следственные экспертизы.
Тем временем следственно-оперативная группа снимает показания всех участников инцидента, ведет опрос педагогов и учеников. В школу прибыл ювенальный полицейский.
Пока известно, что двое насильников до сих пор не имели проблем с законом, на учете в социальных службах не состояли, в поле зрения правоохранителей не попадали.
Напомним, похожий случай был в Чернигове: там четверо подростков напали на 10-летнюю девочку. А в Харьковской области трое учеников 8−9 классов поиздевались над шестилетним мальчиком-инвалидом.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.