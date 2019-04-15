На Буковине двое подростков изнасиловали младшеклассника

Происшествия

Полиция расследует ЧП в школе в Черновицкой области. В Сторожинецком районе двое 11-классников изнасиловали малолетнего ученика.

В материалах следствия случившееся описано как «противоправные действия сексуального характера в отношении малолетнего». С пострадавшим школьником работают психологи. Семья вечером 14 апреля подала заявление в полицию, будут назначены следственные экспертизы.

Тем временем следственно-оперативная группа снимает показания всех участников инцидента, ведет опрос педагогов и учеников. В школу прибыл ювенальный полицейский.

Пока известно, что двое насильников до сих пор не имели проблем с законом, на учете в социальных службах не состояли, в поле зрения правоохранителей не попадали.

Напомним, похожий случай был в Чернигове: там четверо подростков напали на 10-летнюю девочку. А в Харьковской области трое учеников 8−9 классов поиздевались над шестилетним мальчиком-инвалидом.

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