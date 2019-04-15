Угрожал расправой при полицейских: в киевском метро мужчина напал на участника АТО

Происшествия

Киевская полиция задержала напавшего на Владимира Севастьянова — одного из организаторов медицинской службы Майдана, а затем — секторов Д и Ц в зоне АТО, помощника нардепа Олега Мусия, кавалера ордена «За мужество». Несмотря на то что задержанный при полицейских угрожал после своего освобождения убивать добровольцев, правоохранители пока не решили, как квалифицировать его правонарушение. Ранее во Львове подозреваемый устроил демарш в здании полиции: угрожал самоубийством и требовал прессу.

«На метро „Славутич“ совершили нападение на моего близкого друга, фронтового побратима Владимира Севастьянова. Нападавшие при свидетелях провозглашали антиукраинские лозунги. Сепар в присутствии полиции кричал, что добровольцев надо уничтожать, что найдет Володю и убьет», — написал в Фейсбуке харьковчанин Андрей «Доктор» Борисенко.

Из досье «ФАКТОВ» Владимир Севастьянов — врач из городка Копычинцы на Тернопольщине. Во время Революции достоинства — один из организаторов медицинской службы Майдана (в частности — госпиталя на Прорезной). Летом 2014 года уехал в зону АТО, где участвовал в организации медико-эвакуационной службы в секторах Д и Ц. Кавалер ордена «За мужество», награжден различными медалями и нагрудными знаками. Помощник-консультант народного депутата Олега Мусия.

— Мы ехали в метро к товарищу на Осокорки. Какой-то мужчина в вагоне начал к нам приставать, попросил ручку. Я дал — он бросил ее в нас. Хулиган ругался, кричал что-то типа «Майдан — херня, война — херня, украинский язык плохой». Мы попросили его не бушевать, выйти из вагона. Вышли на станции «Славутич» провели его к дверям — но он ударил меня по ноге и бросился убегать. Товарищ его догнал и задержал, — рассказал «ФАКТАМ» Владимир Севастьянов.

Сдали задержанного в полицию, но он и там не унимался, угрожал найти меня, расправиться — я попросил полицию зафиксировать это. Кто он такой — я не знаю, раньше его не видел. Когда я уже уехал со «скорой», в полицию приезжала мать этого парня, но что она рассказывала — я не знаю.

Медики диагностировали у Владимира разрыв связок, ему необходима операция. Что же до нападавшего, то им оказался 35-летний киевлянин. Как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе столичной полиции, он пытается пояснить правоохранителям причины инцидента. Информацию о происшествии полиция зарегистрировала, но с правовой квалификацией ее следствие пока не определилось: то ли это будет хулиганство, то ли нанесение телесных повреждений, тяжесть которых определится позже. Призывал ли он к убийству добровольцев, пресс-службе неизвестно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве убили ветерана АТО, распоров ему живот. А в Харькове задержан полицейский, который по заданию спецслужб России собирал данные об атошниках и волонтерах.

*Фото из Фейсбука Андрея Борисенко

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