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Украина

До Фиделя Кастро не дотягивает: сеть насмешил новый имидж главаря «ДНР» (фото)

19:55 15 апреля 2019 265
Денис Пушилин
Инф. «ФАКТОВ»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин, которого из-за больших размеров в «республике» называют Карлсоном из «ДНР», недавно появился на публике в одежде в стиле «милитари» коричневого цвета. В таком виде Пушилин чествовал «военных». Фото в Twitter опубликовал блогер Necro Mancer.

«Не пойму, под кого это косит #Пушилин, на Кастро, вроде, не особо похож», — подписал он снимок.

В соцсети считают, что Пушилин только что приехал с рыбалки. Возможно, «синий костюмчик маловат стал, наверное еще и броник надо впихнуть».

Кто-то пишет, что Пушилин «косит под покемона».

«Под кого не коси, а больше года не протянет», — такой прогноз дают пользователи Twitter.

Напомним, Пушилин, который очень боится повторить судьбу Захарченко, никогда раньше не появлялся на людях в экипировке.

Главаря «ДНР» кругом сопровождают головорезы-бодигарды с оружием наперевес. Доходит даже до того, что Пушилин не пользуется туалетом, если сантехнику не проверят на наличие взрывчатки

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