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До Фиделя Кастро не дотягивает: сеть насмешил новый имидж главаря «ДНР» (фото)
Главарь «ДНР» Денис Пушилин, которого из-за больших размеров в «республике» называют Карлсоном из «ДНР», недавно появился на публике в одежде в стиле «милитари» коричневого цвета. В таком виде Пушилин чествовал «военных». Фото в Twitter опубликовал блогер Necro Mancer.
«Не пойму, под кого это косит #Пушилин, на Кастро, вроде, не особо похож», — подписал он снимок.
В соцсети считают, что Пушилин только что приехал с рыбалки. Возможно, «синий костюмчик маловат стал, наверное еще и броник надо впихнуть».
Кто-то пишет, что Пушилин «косит под покемона».
«Под кого не коси, а больше года не протянет», — такой прогноз дают пользователи Twitter.
Напомним, Пушилин, который очень боится повторить судьбу Захарченко, никогда раньше не появлялся на людях в экипировке.
Главаря «ДНР» кругом сопровождают головорезы-бодигарды с оружием наперевес. Доходит даже до того, что Пушилин не пользуется туалетом, если сантехнику не проверят на наличие взрывчатки
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...