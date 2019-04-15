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Человечище: сеть впечатлил поступок украинского маршрутчика
Водитель маршрутки № 77 из Днепра стал героем социальных сетей. Пассажиры были поражены человечностью и мудростью, проявленной водителем автобуса. На трассе пешеход был готов броситься под колеса автомобилей, и только благодаря участию маршрутчика удалось предотвратить трагедию.
О случившемся рассказала в соцсетях жительница Днепра Светлана Филяшина. «Человечище! Только так могу сказать об этом человеке», — восхищается она.
«Кратко изложу историю. Парень, лет 35, идет вдоль дороги, между двух встречных потоков машин. Водители не реагируют. Некоторые, правда, сигналят. Наш водитель останавливается напротив парня и заставляет зайти в салон маршрутки. Тот садится прямо на пол. Просто перечислю фразы, сказанные водителем, но сколько в них истины:
-Чем тебе помочь? Советом? Деньгами?
-Упал — всеми силами старайся подняться! Все мы падали…
-Время все вылечит, главное — не падай духом!
-У всех сердце сотни раз разбивалось на куски, но жить то нужно!
-Если тебя собьют, ты не свою жизнь сломаешь, а чужую. Ведь сбившему тебя еще с этим жить, а у него семья, дети…
Похлопал парня по плечу и, когда тот успокоился, высадил на остановке. Вот она, человечность. Небезразличие. Спасибо, что еще есть такие люди».
Жители Днепра вспоминали, что и раньше пересекались с этим водителем и каждый раз поражались его интеллигентности.
В итоге к обсуждению присоединилась дочь главного героя публикации.
Напомним, ранее сеть впечатлил человеческий поступок водителя маршрутки в Запорожье. Водитель помог оставленной в автобусе маленькой девочке благополучно добраться до нужной станции. А в Тернопольской области водитель изменил маршрут и спас пассажира с инсультом, быстро доставив пострадавшего в больницу.
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