Человечище: сеть впечатлил поступок украинского маршрутчика

Общество

Водитель маршрутки № 77 из Днепра стал героем социальных сетей. Пассажиры были поражены человечностью и мудростью, проявленной водителем автобуса. На трассе пешеход был готов броситься под колеса автомобилей, и только благодаря участию маршрутчика удалось предотвратить трагедию.

О случившемся рассказала в соцсетях жительница Днепра Светлана Филяшина. «Человечище! Только так могу сказать об этом человеке», — восхищается она.

«Кратко изложу историю. Парень, лет 35, идет вдоль дороги, между двух встречных потоков машин. Водители не реагируют. Некоторые, правда, сигналят. Наш водитель останавливается напротив парня и заставляет зайти в салон маршрутки. Тот садится прямо на пол. Просто перечислю фразы, сказанные водителем, но сколько в них истины:

-Чем тебе помочь? Советом? Деньгами?

-Упал — всеми силами старайся подняться! Все мы падали…

-Время все вылечит, главное — не падай духом!

-У всех сердце сотни раз разбивалось на куски, но жить то нужно!

-Если тебя собьют, ты не свою жизнь сломаешь, а чужую. Ведь сбившему тебя еще с этим жить, а у него семья, дети…

Похлопал парня по плечу и, когда тот успокоился, высадил на остановке. Вот она, человечность. Небезразличие. Спасибо, что еще есть такие люди».

Жители Днепра вспоминали, что и раньше пересекались с этим водителем и каждый раз поражались его интеллигентности.

В итоге к обсуждению присоединилась дочь главного героя публикации.

Напомним, ранее сеть впечатлил человеческий поступок водителя маршрутки в Запорожье. Водитель помог оставленной в автобусе маленькой девочке благополучно добраться до нужной станции. А в Тернопольской области водитель изменил маршрут и спас пассажира с инсультом, быстро доставив пострадавшего в больницу.

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