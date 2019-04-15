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В столице Франции горит знаменитый собор Парижской Богоматери: появилось видео пожара
В понедельник, 15 апреля, в столице Франции загорелся знаменитый собор Парижской Богоматери. На кадрах с места ЧП, которые снимают очевидцы, видны густые клубы дыма, которые поднимаются над историческим зданием.
Территория оцеплена полицией. Огонь полыхает в верхней части одного из крыльев собора. Языки пламени поднимаются едва ли не на десятки метров. Причины пожара пока не известны. О пострадавших ничего не сообщается.
Это уже четвертый масштабный пожар в Париже в этом году. Первый произошел 12 января. В IX округе Парижа на правом берегу Сены прогремел мощный взрыв. В этом районе размещены известные достопримечательности и популярные у туристов места: торговый центр «Галерея Лафайет», музей восковых фигур и концертный зал «Олимпия» на бульваре Капуцинок. Затем загорелась известная в этом районе булочная. Погибли четыре человека, еще около 50 получили ожоги и травмы.
5 февраля в 16-м округе пожар в восьмиэтажном жилом доме унес жизни 10 человек. Около 30 были доставлены в больницы. 17 апреля в 19-м округе сгорел жилой дом, располагавшийся в 700 метрах от станции Rosa Parks.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...