Украина

Пенсии военнослужащим: суд принял важное решение по правилам расчета

В Украине изменились правила расчета пенсии военнослужащим. Верховный суд поставил точку в баталиях по поводу того, какие выплаты должны учитываться при назначении пенсии за выслугу лет.

Судебный спор был инициирован военным пенсионером. Получив пенсию в размере 80% денежного обеспечения, истец требовал пересчитать ему выплату. Пенсионер считал, что сумма денежного довольствия, на основе которой вычисляется размер пенсии, должна включать всю помощь на оздоровление, единовременное пособие при увольнении и индексацию пенсий.

Суд первой инстанции поддержал требования истца. Апелляционный суд согласился, что претензии пенсионера справедливы. А вот Верховный суд вынес новое решение. Согласно этому вердикту при расчете пенсии не учитываются помощь на оздоровление и пособие при увольнении. Аналогично при расчете пенсии не учитываются ежегодные, ежеквартальные, разовые виды денежной помощи.

Что касается индексации, то она носит систематический (ежемесячный) характер, а потому принимается во внимание при расчете суммы пенсии.

Верховный суд направил свое разъяснение Пенсионному фонду и требует учитывать документ в работе.

Напомним, ранее было анонсировано, что в Украине повысятся пенсии военным и представителям силовых органов.

О принципах индексации пенсий читайте в материале «ФАКТОВ» «Пенсии увеличатся не у всех: кто будет получать по-старому».

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