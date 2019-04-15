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Пенсии военнослужащим: суд принял важное решение по правилам расчета
В Украине изменились правила расчета пенсии военнослужащим. Верховный суд поставил точку в баталиях по поводу того, какие выплаты должны учитываться при назначении пенсии за выслугу лет.
Судебный спор был инициирован военным пенсионером. Получив пенсию в размере 80% денежного обеспечения, истец требовал пересчитать ему выплату. Пенсионер считал, что сумма денежного довольствия, на основе которой вычисляется размер пенсии, должна включать всю помощь на оздоровление, единовременное пособие при увольнении и индексацию пенсий.
Суд первой инстанции поддержал требования истца. Апелляционный суд согласился, что претензии пенсионера справедливы. А вот Верховный суд вынес новое решение. Согласно этому вердикту при расчете пенсии не учитываются помощь на оздоровление и пособие при увольнении. Аналогично при расчете пенсии не учитываются ежегодные, ежеквартальные, разовые виды денежной помощи.
Что касается индексации, то она носит систематический (ежемесячный) характер, а потому принимается во внимание при расчете суммы пенсии.
Верховный суд направил свое разъяснение Пенсионному фонду и требует учитывать документ в работе.
Напомним, ранее было анонсировано, что в Украине повысятся пенсии военным и представителям силовых органов.
О принципах индексации пенсий читайте в материале «ФАКТОВ» «Пенсии увеличатся не у всех: кто будет получать по-старому».
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