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У Зеленского отказались от предложения Порошенко перенести время дебатов
Прогноз аналитиков о срыве дебатов кандидатов в президенты все ближе к воплощению в жизнь. В штабе кандидата Владимира Зеленского категорически не согласились дебатировать на стадионе в то время, которое предложила команда Петра Порошенко. У Зеленского хотят, чтобы дебаты проходили исключительно на стадионе после 19.00, тогда как у Порошенко предлагают дебаты на стадионе в 16.00−18.00, а затем продолжить дискуссию в телестудии в 20.00.
Изначально идею об альтернативных стадионных дебатах выдвинул кандидат Зеленский. Но как только он получил согласие политического оппонента, начались странности. Сначала Зеленский не согласился на дату и время, предложенные Порошенко. Потом была озвучена идея о присутствии Юлии Тимошенко как модератора. Далее Зеленский потребовал назначить дебаты на стадионе, как раз в то время, когда они по закону должны проходить в телестудии. Затем у команды кандидата появилась очередная оригинальная идея о дебатах по телемосту.
Выбор времени для дебатов на стадионе — 19 апреля в 19:00 — у Зеленского решили аргументировать заботой о зрителях. «В рабочее время в пятницу, им будет тяжело прийти на стадион, нежели вечером, когда у всех уже закончится рабочий день, чтобы послушать кандидатов в президенты», — заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в комментарии «Интерфакс-Украина».
Напомним, ранее журналист Павел Казарин высказал уверенность, что перед нынешними выборами дебатов однозначно не будет: даже если Порошенко согласится на все условия оппонента и придет на стадион в указанное время, мероприятие сорвут любыми методами, например, анонимным звонком о заминировании НСК «Олимпийский».
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