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Макрон пообещал восстановить серьезно пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери
В понедельник, 15 апреля, в соборе Парижской Богоматери произошел масштабный пожар. Огонь уничтожил шпиль и крышу знаменитого католического храма. Пострадали также несущие конструкции и уникальный интерьер.
Президент Франции Эммануэль Макрон, побывав на месте пожара, заявил, что худшего удалось избежать. Были серьезные опасения, что огонь полностью уничтожит собор. Однако пожарные все же смогли взять пламя под контроль. Стены храма выстояли. Уцелели и две высокие башни и фасад. Представитель собора также заверил, что пламя не добралось до священных христианских реликвий — Тернового Венца Иисуса Христа и части Креста, с которого сняли распятого Спасителя.
Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери. Он заявил, что организует международную кампанию по сбору средств на реставрацию храма.
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