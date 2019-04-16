Украинские войска разбили группу диверсантов под Мариуполем: подробности боя

Украина

На линии фронта на Мариупольском направлении украинские военные отбили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы. У диверсантов обнаружилась карта подконтрольной Украине территории с помеченными в тылу объектами. Есть основания считать, что на этих объектах планировалось совершить диверсию.

Как сообщает командование операции Объединенных сил, группа из 12 диверсантов выдвинулась в направлении украинских позиций вечером 15 апреля. Прикрыть вылазку ДРГ враг планировал массированным обстрелом на Мариупольском направлении. Тем не менее, даже находясь под обстрелом, наблюдатели из числа бойцов Объединенных сил не пропустили появление диверсантов.

В 20.39 бойцы на наблюдательных постах заметили врага и открыли огонь из стрелкового оружия. Завязался бой. Подкрепление пришло в виде средств огневого поражения батальона со взводных опорных пунктов. Враг начал отход, но бросил на месте боя двоих убитых и двоих раненых. Также было оставлено оружие.

Напомним, накануне дня выборов — 30 марта — вражеские диверсанты также попытались проникнуть в тыл украинских позиций. Атака была отбита.

Также силы ООС уничтожили командный пункт луганских боевиков.

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