Деньги

"Давайте уже после выборов": суд перенес важное заседание по делу ПриватБанка

В Киеве суд отложил рассмотрение апелляции Нацбанка на судебное решение в деле, касающемся национализации ПриватБанка, на 22 апреля — следующий день после голосования на президентских выборах. Ранее сообщалось, что бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежало финучреждение, хочет получить компенсацию за его национализацию в размере двух миллиардов долларов.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», НБУ пытается обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отмене распоряжения Нацбанка о проведении проверки ПриватБанка в октябре 2016 года, итоги которой легли в основу национализации финансового учреждения. Такое решение Окружной админсуд принял 2 марта 2018 года, удовлетворив иск крупнейшего акционера банка — кипрской компании Triantal Investments.

Сообщается, что ранее владельцами кипрской компании через через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов (группа «Приват»).

Эксклюзивный материал о ситуации, сложившейся вокруг национализированного ПриватБанка читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Национализацию „ПриватБанка“ могут признать незаконной: чем это грозит вкладчикам».



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