Серьезное ДТП в Киеве парализовало движение на Окружной: видео с места аварии

Происшествия

В Киеве на Жулянском мосту произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, на месте ЧП находятся полицейские и врачи. Ранее сообщалось, что на перекрестке столичных проспекта Победы с улицей Туполева произошло дорожное происшествие с участием трех автомобилей Mitsubishi, Toyota и Nissan — один из водителей был пьян, алкотестер зафиксировал две промилле.

Видео, снятое на месте аварии, опубликовал ресурс «dtp.kiev.ua». «Серьезное ДТП в Киеве на Жулянском мосту: большая пробка, в направлении Борщаговки», — говорится в комментарии к видео. Один из водителей, ехавший в этом районе, сообщил, что отстоял в пробке, которая начинается в районе ТЦ «Магеллан», полтора часа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Фастове Киевской области в ДТП погибла несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «ВАЗ 2106», водитель которого не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась. За рулем находился 18-летний житель села Большая Снитинка без водительского удостоверения. Он не пострадал, а его 17-летняя спутница получила травмы, несовместимые с жизнью.

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