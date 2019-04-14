Пьяное ДТП в Киеве: на проспекте Победы столкнулись три авто (фото)

Происшествия

В Киеве 14 апреля на перекрестке проспекта Победы с улицей Туполева произошло дорожное происшествие с участием трех автомобилей Mitsubishi, Toyota и Nissan. Водителю последнего автомобиля повезло. Повреждения его машины не идут ни в какое сравнение с повреждениями других участников ДТП.

Удалось выяснить, что все двигались по проспекту в направлении станции метро «Святошин». Вдруг Mitsubishi на большой скорости врезался в заднюю часть Toyota. Потеряв управление, она помчала в сторону тротуара и, преодолев бордюр, остановилась.

Находившиеся в ней взрослые и ребенок не пострадали. К счастью, в это время не было пешеходов. Рядышком остановился Mitsubishi. В его салоне находилась веселая компания из нескольких человек. Им также медицинская помощь не понадобилась. Все обошлось лишь большими материальными потерями. Возмещать их судя по всему будет водитель Mitsubishi.

По словам свидетелей, он очень быстро ехал, опасно маневрировал. Финал такой езды вполне закономерен. К тому же, позже один из участников этого ДТП сообщил, что он пребывал в нетрезвом состоянии. Алкотестер зафиксировал больше двух промилле…

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве после ДТП водителя-виновника примотали скотчем к столбу, чтобы он не сбежал до приезда полиции. Случилось это на автозаправочной станции на Кольцевой дороге.

Фото: Василий Тальский

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