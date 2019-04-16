Настоящая трагедия: как мировые знаменитости отреагировали на пожар в Нотр-Дам де Пари (фото)

Шоу-бизнес

В Париже в пожаре пострадал знаменитый собор Парижский Богоматери, простоявший 850

0 лет. На трагедию откликнулись люди во всем мире, публикуя фото Нотр-Дам де Пари в социальных сетях и выражая поддержку французскому народу. Не остались в стороне и знаменитости: звезды кино и шоу-бизнеса оставляют на своих страницах фото, выражая свое сожаление и слова поддержки.

Фото горящего собора в Instagram опубликовала знаменитая актриса Сальма Хайек, а ее муж, миллиардер Франсуа-Анри Пино пообещал выделить 100 миллионов евро на восстановление памятника истории и архитектуры.

Французская актриса Марион Котийяр опубликовала фото собора и подписала: «Я переполнена печалью Парижа, моя любовь. Париж, моя земля в трауре. Наш замечательный Нотр-Дам. Я оплакиваю твое великолепие».

Также скорбят Жюльет Бинош, Ева Лонгория, легендарная певица Шер, британская певица Дуа Липа отметила, что «история рушится прямо на наших глазах».

Эмоциональный пост посвятила трагедии Ксения Собчак, которая недавно посетила Париж и опубликовала фото Нотр-Дам де Пари, сделанное 29 января, и даже назвала причины возгорания.

«Этот снимок был сделан 29 января. В посте я еще жаловалась на экономию на подсветке и крыс. И, мол, Собянина на „них“ не хватает. Сегодня Нотр-Дама не стало. И, конечно, потом найдут реальную причину „возгорания“, но я эту причину на самом деле давно знаю. Она глобальнее чем-то, кто именно бросил спичку. Моя любимая Франция стала такой страной, где бьют витрины дорогих бутиков просто потому, что они дорогие, каждую неделю бастуют о*реневшие от собственной важности профсоюзы, налоги таковы, что успешные люди просто переезжают, а уволить человека стало почти невозможным. И я абсолютно убеждена, что это как-то кармически связано с тем, что сгорел шедевр, который всем своим видом представлял наглую роскошь, огромный вложенный труд (явно не 36 часов в неделю), и победу Воли Человека над миром. Я не знаю, что построят на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый 5-й носит имя Мухаммед, но я точно знаю, что шедевры не служат разуму, который их недостоин», — довольно жестко выразила свои мысли Ксения Собчак.

Фото на фоне собора опубликовали и украинские ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

«Человечество ежегодно теряет величественные памятники архитектуры мирового масштаба! Бесконечно жаль! Собор Парижской Богоматери простоял 800 лет!», — написал Горбунов.

Не осталась в стороне также певица Джамала. Она вспомнила свою поездку в Париж четыре года назад, когда она представляла фильм «Поводырь» в рамках «Дней украинского кино».

«О самом Париже можно говорить часами. Я много ходила пешком, жадно вглядывалась в город, боялась что-то пропустить, не заметить. Я ленивый турист, довольствуюсь тем, что вижу, не вчитываясь в путеводители. В этом есть свой кайф, ты воспринимаешь красоту в чистом виде, не отвлекаясь на дополнительную информацию. Поразительно, как легко в Париже рождается красивое. А сейчас можно сказать: «как легко его можно потерять», — сказала Джамала.

«ФАКТЫ» писали о том, что Макрон пообещал восстановить серьезно пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери.

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