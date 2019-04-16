Суд отменил арест и розыск Шария

Украина

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария, отказался инициировать его экстрадицию и вернул дело на дополнительное расследование в прокуратуру. Речь идет о деле по факту применения Шарием оружия в ходе конфликта в мае 2011 года.

Об этом сообщают «Українськi Новини» со ссылкой на материалы суда. Сообщается, что Шарию, который последние годы живет в Литве, инкриминировали «грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса»). Дело поступило в суд 13 июля 2011 года, но в феврале 2012 года было остановлено в связи с объявлением фигуранта в розыск. Тогда же Анатолия Шария заочно арестовали. В августе 2018 года рассмотрение дела, приостановленого в 2012 году, возобновили по ходатайству адвоката Шария.

Сообщается, что во время судебного заседания защитник видеоблогера заявил ходатайство о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты досудебного следствия. Прокуратура, в свою очередь, возражала и настаивала на экстрадиции фигуранта дела. Однако суд решил, что «разумные сроки рассмотрения дела уже истекли».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2018 года администрация Facebook удалила страницу Шария.

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