Песах-2019: как отмечают самый древний еврейский праздник

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Песах — главный и самый древний иудейский праздник — отмечается в память об основном событии еврейской истории — исходе евреев из Египта, освободившем их от 210-летнего физического и духовного египетского рабства, и, собственно, становлении евреев как народа.

Название праздника переводится с иврита как «обойти, миновать, пройти мимо». Когда Всевышний обрушил на Египет свою десятую казнь — гибель всех египетских первенцев, смерть не коснулась семей евреев, дверные косяки домов которых были помечены кровью жертвенных ягнят. Вне Израиля Песах длится восемь дней — с вечера 19 апреля по вечер 27 апреля (в Израиле — семь дней). Праздничными из них, то есть такими, в течение которых запрещено выполнять многие виды работ, считаются два первых и два последних дня, остальные называются «обычными днями праздника».

Песах называют еще праздником пресных лепешек: исход из Египта был столь поспешным, что у людей не было возможности ждать, когда замешанное для выпечки хлеба тесто взойдет. В результате они смогли приготовить только пресные лепешки из муки, смешанной с водой, то есть мацу. Поэтому хлеб, который едят в течение Песаха, должен быть только пресным.

В Торе одной из главных заповедей, касающихся этого праздника, является запрет (он действует уже с 11 часов кануна Песаха) любой пищи, приготовленной из теста, которое хоть в самой малой степени подверглось брожению (хамец).

Буквальное значение слова хамец (хомец) — квашеное, кислое тесто. Считается, что в муке, произведенной из одного из видов пяти злаков (пшеницы, полбы, ячменя, овса или ржи), уже через 18 минут после ее соприкосновения с водой начинается брожение. (Именно поэтому при приготовлении мацы тесто должно попасть, а печь до истечения этого срока.) Запрет на употребление квасного в дни праздника соблюдается с особой строгостью, так как за его нарушение еврею грозит самое тяжкое духовное наказание — карет (духовный смертный приговор, вынесенный Небесами — исключение души провинившегося из еврейской общины).

Но хамец не только нельзя употреблять в пищу. Даже крошки, даже следа этого продукта не должно быть в домах евреев в течение празднования Песаха (правда мужчинам разрешено надевать рубашки, накрахмаленные пшеничным крахмалом, а вот накрывать обеденные столы скатертями, обработанными тем же крахмалом, нельзя). Строжайше запрещено в эти дни и просто владеть хамецом, и извлекать из такого продукта какую бы то ни было выгоду. Поэтому, даже если хамец представляет ценность (будь то, например, бутылка пшеничной водки или даже целый цех по ее производству), то перед Песахом и от него избавляются. Как правило, местный раввин организует «продажу» хамеца нееврею с тем, чтобы «выкупить» его после праздника. А то, что не не удалось «продать» или уничтожить, просто приравнивается к пыли, не имеющей какой-либо ценности, и объявляется ничейным.

Считается, что тот, кто избежит малейшего нарушения, связанного с даже с самой микроскопической долей хамеца в Песах, будет награжден Небесами тем, что избежит и всех других грехов в течение целого года.

Еще одна заповедь Песаха — седер. Это древнееврейское слово, переводимое как «порядок», означает, что в первый и второй вечера Песаха (в Израиле — в первый вечер) еврейские семьи соберутся за праздничными столами. В пасхальную ночь принято надевать самые дорогие, роскошные одежды. Но глава семьи, который руководит седером, должен быть в простой белой одежде (как бы в подражание первосвященнику, который именно в одеянии белого цвета заходил в свое время в святая святых храма).

Участники седера будут действовать в соответствии со специально установленными правилами, описанными в Пасхальной Агаде — лежащей перед каждым на столе книге, которая, содержит еще историю исхода из Египта и все необходимые молитвы. Чтение повествования об освобождении от рабства (если в семье есть дети, рассказы об этом в первую очередь предназначены для них) и молитвы чередуются с едой особых продуктов и питьем.

На столе обязательно должно стоять блюдо, на которое кладут зажаренную до черноты баранью голень, символически заменяющую пасхального жертвенного ягненка (в качестве такой замены вполне подходят и куриные ножка, крыло или кусочек куриного горлышка). Рядом выкладывают сваренное вкрутую яйцо (напоминание о праздничном жертвоприношении), листья горького салата и натертый хрен — марор (символ горечи и тягот рабства), отварной картофель (его окунают в соленую воду и едят в память о слезах, пролитых в рабстве), напоминающую глину смесь тертых яблок с грецкими орехами и вином — харосет (в память о том, как рабы-евреи делали из глины кирпичи для строительства египетских городов). Во время седера обязательно едят мацу, которую Тора называет «хлебом бедности», и выпивают по четыре бокала вина, символизирующих четыре разных названия, данных Торой избавлению евреев от рабства.

Напомним, в 2016 году один из самых авторитетных ортодоксальных раввинов в мире Хаим Каневский назвал кошерным продуктом марихуану. По словам Каневского, ее можно употреблять в Песах.

Все дни Песаха наполнены радостью и весельем. В последний из них принято устраивать праздничные трапезы утром и вечером. И приглашать к своему столу бедняков. Тот, кто так делает, получает награду от Всевышнего — ему обязательно посылается достаток, чтобы он и дальше мог радовать нуждающихся людей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главный раввин Украины Моше Реувен Азман посоветовал евреям, которым в Песах ничего нельзя делать до того, как на небе появятся звезды, как проголосовать на президентских выборах в Украине 21 апреля.

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