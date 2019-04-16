- 15:50 Коммуналка важнее войны:чего украинцы ожидают от президента в первую очередь
- 15:49 В Одессе переполох из-за «минирования» авто священника
- 15:45 В общежитии Киево-Могилянской академии разгорается скандал: студенты жалуются, что их вещи выбрасывают из окна
- 15:40 Продавал наркотики несовершеннолетним: в Киеве жестко проучили курьера
- 15:11 В харьковском метро мужчина упал под поезд: фото с места ЧП
- 15:08 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 14:59 Пленный моряк Эйдер написал стихотворение в российской тюрьме
- 14:53 Как выглядит Нотр-Дам де Пари после пожара: невероятные фото с высоты птичьего полета
- 14:37 MARUV кардинально сменила имидж
- 14:35 Опасные игры: под Одессой 36 школьников отравились перечным газом
Продавал наркотики несовершеннолетним: в Киеве жестко проучили курьера (видео)
В сети опубликовали видео, как на столичных Теремках двое парней избивают третьего. Позже выяснилось, что нападению подвергся парень, продававший наркотики несовершеннолетним. Ранее в Киеве задержали 19-летнего парня, который оставлял в «закладках» наркотики.
Видео в социальных сетях опубликовал ресурс «Kyiv Artyl». На кадрах видно, как двое юношей начинают бить третьего, сидящего на лавочке возле дома. Он пытается скрыться в подъезде, однако нападавшие догоняют его и там. «На Теремках двое подростков избивали парня. О какой гуманности идет речь? Следите за воспитанием детей!» — говорится в комментарии к видео.
Впрочем, несколько позже появилось уточнение, что парня избили из-за того, что он продавал наркотики несовершеннолетним девочкам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом задержали гражданина Молдовы, перевозившего в автомобиле 100 кг героина. Наркотики находились в специально оборудованных тайниках.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...