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Происшествия

Продавал наркотики несовершеннолетним: в Киеве жестко проучили курьера (видео)

15:40 16 апреля 2019 107
Драка на Троещине в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В сети опубликовали видео, как на столичных Теремках двое парней избивают третьего. Позже выяснилось, что нападению подвергся парень, продававший наркотики несовершеннолетним. Ранее в Киеве задержали 19-летнего парня, который оставлял в «закладках» наркотики.

Видео в социальных сетях опубликовал ресурс «Kyiv Artyl». На кадрах видно, как двое юношей начинают бить третьего, сидящего на лавочке возле дома. Он пытается скрыться в подъезде, однако нападавшие догоняют его и там. «На Теремках двое подростков избивали парня. О какой гуманности идет речь? Следите за воспитанием детей!» — говорится в комментарии к видео.

Впрочем, несколько позже появилось уточнение, что парня избили из-за того, что он продавал наркотики несовершеннолетним девочкам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом задержали гражданина Молдовы, перевозившего в автомобиле 100 кг героина. Наркотики находились в специально оборудованных тайниках.

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